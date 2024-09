(VIDEO) Enrique Márquez introduce ante el TSJ recurso de revisión de los resultados electorales

26-09-24.-El excandidato presidencial por Centrados, Enrique Márquez, introdujo este miércoles 25 un recurso de revisión ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la sentencia que validó los resultados de las presidenciales del 28 de julio, donde se dio como ganador a Nicolás Maduro.«Estamos acá sin ser inocentes, porque estamos muy convencidos del valor que tiene nuestra Constitución y el Estado de derecho (…) Este es un recurso que estamos seguros puede abrir puerta hacia el futuro. Que puede abrir puertas a la constitucionalidad«, aseveró Márquez en rueda de prensa a las afueras del máximo tribunal.Explicó que el recurso pide la nulidad de la sentencia 032 de la Sala Electoral por los «vicios de inconstitucionalidad» y el irrespeto a la voluntad popular expresada en las urnas de votación. Además, buscan «certezas» sobre los resultados del 28 de julio porque, a diferencia del sector que lidera María Corina Machado y Edmundo González, no tienen actas de votación.«Le pedimos a los magistrados de la Sala Constitucional que no la despachen, que analicen bien porque son, quizás, el último flanco de defensa de la Constitución y deben actuar en consecuencia. De tal manera que con dudas, con temores, con imprecisiones, estamos aquí porque al fin y al cabo, la mejor forma de defender las instituciones es usarlas, la mejor forma de defender los derechos es ejerciéndolos», destacó.También espera que este documento, avalado por distintos frentes que reúnen al chavismo originario y partidos como el PCV, MAS o Centrados, «sea la bandera de un movimiento cívico. Tanto el CNE como la Sala Electoral no han hecho sino contribuir a la incertidumbre. Estamos pidiendo que se publiquen los resultados y que se respeten los procesos».Enrique Márquez comentó que, según explicó la secretaría de la Sala, en cinco días hábiles debería asignarse un magistrado para que decida si la solicitud de revisión es procedente. De ser positiva la respuesta, esta pasaría a decidir sobre el fondo de la materia y decidir sobre ella.Descartó adelantarse al escenario donde su solicitud sea declarada inadmisible y las acciones posteriores. «Vamos a llegar al puente primeroSobre su confianza en las instituciones, dijo que es mejor intentar los recursos aunque señaló que la Fiscalía General todavía no ha respondido a un recurso que introdujo para que se investigue a los rectores del Consejo Nacional Electoral.«Nosotros vamos a proseguir en el camino institucional, que es que todos apoyamos acá, en una respuesta de las instituciones ante un momento de crisis», insistió Márquez.Márquez también dijo que ha tenido «conversaciones» con algunos partidos que conforman la Plataforma Unitaria. «Por supuesto tenemos coincidencias y preocupaciones sobre el futuro del país. Esta es una acción que no es aislada. Es una acción que complementa las demás, dentro y fuera del país, buscando precisamente una solución política».Afirmó además que el gobierno de Nicolás Maduro «podría estar en más problemas de los que cree» y rechazó la represión «sobre todo contra los más jóvenes y familias humildes».«El 28 de julio ocurrió algo que todo el pueblo venezolano vió, el pueblo quiere un cambio en este país. El gobierno pretende no escuchar esa voz (…) Le aconsejaríamos que en vez de caminar hacia el abismo, que significa más autoritarismo, más totalitarismo, camine en la dirección del fortalecimiento de la democracia y la Constitución», subrayó.Con información de Tal Cual y El Pitazo