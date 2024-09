MAS: “Aislar a Venezuela es lo peor que puede pasarnos”

Felipe Mujica, preesidente del MAS Credito: Web

17-09-24.-El secretario general nacional del MAS, Felipe Mujica, advirtió que se viene una situación verdaderamente lamentable para Venezuela debido a que el resultado electoral del 28 de julio, en vez de facilitar la solución a los distintos problemas, ha enredado más la vida del ciudadano.



Señaló la urgente necesidad de construir una vía pacífica, donde cada sector entienda que la prioridad es Venezuela y no los intereses particulares.



“El aislamiento es lo peor que podría pasarnos. La solución no está en caernos a tiros o escoger el peor de los caminos porque arrojaría un saldo que nadie tiene manera de inventariar”.



Mujica recordó el episodio donde 60 países respaldaron a Juan Guaidó, lo cual produjo una especie de desconexión en la que una cantidad importante de venezolanos decidió emigrar.



“Esta situación podría repetirse, pero termina ayudando a quien supuestamente está siendo castigado por las sanciones”.



En torno al recurso introducido por el excandidato presidencial Enrique Márquez, ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre el resultado electoral del 28-J, el dirigente anunció que la dirección nacional del MAS decidirá próximamente si lo acompaña o no.



Explicó que el recurso jurídico no es contradictorio con las normas constitucionales ni con la posibilidad de seguir dialogando.



“Eso significa que el debate continúa desde el punto de vista legal y que el capítulo electoral sigue abierto”.



Mujica resaltó el hecho de que 50 países estén solicitando la publicación de las actas electorales y que los gobiernos de Brasil, México y Colombia contribuyan con la búsqueda de una solución política.



Sostuvo que el pronunciamiento de España generó una respuesta bastante dura por parte de funcionarios venezolanos, lo que trae como consecuencia todo este escenario de violencia política.



“Insistimos en el diálogo con los sectores políticos, económicos, sociales y religiosos, como único instrumento para resolver las dificultades y los terribles desacuerdos que hay en el país”, finalizó.

La fuente original de este documento es:

Sumarium (https://sumarium.info/2024/09/16/mas-aislar-a-venezuela-es-lo-peor-que-puede-pasarnos/)