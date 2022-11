MAS pidió claridad sobre posible destino del dinero liberado en Mesa de negociación en México

María Verdeal, vicepresidenta del MAS Credito: Web

29-11-22.-La vicepresidente nacional del Movimiento al Socialismo, MAS María Verdeal, advirtió este lunes que debe haber claridad en cuanto al posible destino del dinero liberado, según acuerdo en la Mesa de negociación realizada en México entre representantes del gobierno y un sector de la oposición. “Quienes están participando en el diálogo están cuestionados en el país por manejos dudosos de fondos por lo que, si no hay una transparencia suficiente, luego dirán: se gastaron los 5 mil millones de dólares y no vamos a saber dónde”.



“Se habla de un acuerdo social y de diferentes cifras entre tres mil quinientos y cinco mil millones de dólares que serán administrados y vigilados por la Organización de las Naciones Unidas, en el que se le está dando prioridad a las necesidades de los venezolanos en base a este acuerdo firmado y que en nuestra opinión, el monto estimado es insuficiente cuando se habla a la vez del sector eléctrico, salud, damnificados, del tema de las lluvias y también de la educación”, aseguró.



Explicó que se trataría de una situación compleja ya que aunque la administración estaría en manos de la Organización de las Naciones Unidas ONU, “el desarrollo como tal, quienes son las empresas y cuánto le va a tocar a cada sector, salud, educación, electricidad, en cuáles estados del país, en fin, la ONU va a tener garantías de lo que le van a decir los actores que serán nombrados por una comisión precisamente por los actores involucrados”.



En cuanto a la reactivación del diálogo en México el pasado viernes, Verdeal recordó que lo se definió como el “reseteo del diálogo” que tardó un año y aun se espera que una de las prioridades de este nuevo encuentro incluya la amplitud de los involucrados en el mismo. “No es inclusivo y no están los sectores de la sociedad venezolana que deberían”.



Por otra parte, consideró inaceptable que en Venezuela el presidente Nicolás Maduro diga que tiene un diálogo con los partidos que tienen representación en la Asamblea Nacional “como el Copei de Juan Carlos Alvarado y el Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez, mientras que en México firmó un acuerdo con el Copei de Roberto Enríquez y el Acción Democrática de Henry Ramos Allup, una manipulación que le hace daño a los sectores democráticos en el país”.



“Desde el MAS saludamos que gobierno y oposición se hayan sentado ya que apoyamos toda iniciativa de negociación, acuerdo, diálogo en especial, cuando es a favor de Venezuela”, subrayó.



María Verdeal señaló que de acuerdo a esta posibilidad de acuerdo, el gobierno nacional, debería una muestra de que quieren enmendar y está reaccionando a favor del entendimiento y la paz ¿Por qué no se da la liberación de todos los presos políticos?”.



Reunión con la Comisión de primarias



María Verdeal anunció que este martes 29 una representación del Comité Ejecutivo del MAS se reunirá con la Comisión de primarias. “Es un encuentro donde el MAS fijará posición directamente con los responsables de esta instancia sobre la autonomía de funcionamiento, la posibilidad de amplitud en el desarrollo de sus funciones, la pluralidad en lo que respecta a la inclusión de todos los sectores que quieran participar, tema del CNE, inhabilitados y voto en el exterior”.