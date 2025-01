Diputado William Rodríguez: Si EEUU decide suspender las licencias petroleras al país "vamos a voltearnos hacia China o India"

El Diputado a la AN, William Rodríguez, presidente de la Subcomisión de Hidrocarburos de la Comisión de Energía y Petróleo de la AN Credito: UR

09-01-25.-William Rodríguez, diputado a la Asamblea Nacional (AN), acotó que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) «ha construido los mecanismos para no dejar que las medidas coercitivas nos hagan tanto daño».



El diputado y miembro de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional (AN), William Rodríguez, señaló que si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decide suspender las licencias petroleras a Venezuela «nosotros lo que vamos hacer es voltearnos hacia China o hacia India y seguir vendiéndoles lo que está produciendo hoy las sociedades en las cuales participa Chevron».



Asimismo, expresó que «sería un absurdo que él (Donald Trump) decida ese tipo de medidas, porque no somos nosotros los que estamos tocando las puertas de la OFAC, son las empresas norteamericanas».



Consideró que Donald Trump no será «tan extremista como la gente cree, porque la realidad energética es muy compleja y en EEUU aún más».



Rodríguez apuntó que «hay que verle la cara a enfrentarse al único país en el continente que tiene capacidad no solamente de suministrar crudo a EEUU, sino el gas que serviría para el equilibrio energético del planeta».



Igualmente, indicó en Unión Radio que «Venezuela puede ser pivote energético para el equilibrio del suministro de hidrocarburos confiable para el mundo».





