Rusia y Venezuela examinan proyectos en el uso pacífico de tecnologías nucleares

Semana de le Energía en Rusia, 2024

27 de septiembre de 2024.- El vice primer ministro de Rusia, Alexandr Nóvak, analizó con la vicepresidenta ejecutiva y ministra de petróleo de Venezuela, Delcy Rodríguez, las perspectivas de proyectos conjuntos en el uso no energético de las tecnologías nucleares, comunicó el Gabinete ruso.



"Las partes examinaron (...) en el marco del desarrollo de la cooperación en el área del átomo pacífico, las perspectivas de proyectos conjuntos en el uso no energético de las tecnologías nucleares, para resolver problemas de los sectores médico, agrícola, educativo e industrial", indica el comunicado.



Además, Alexandr Nóvak y Delcy Rodríguez debatieron la interacción de los dos países en materia de petróleo y gas, en particular dentro del Foro de Países Exportadores de Gas y la OPEP+, y las condiciones de suministro de equipos para proyectos industriales del sector energético de Venezuela.



El vice primer ministro ruso y la vicepresidenta venezolana se reunieron el 27 de septiembre al margen del foro internacional Semana de la Energía de Rusia, que se celebra del 26 al 28 de septiembre en Moscú.