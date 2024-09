Venezuela se posiciona como el quinto mayor proveedor de crudo a EEUU

Venezuela se perfila como jugador clave en el mercado estadounidense de crudo. El país sudamericano escaló hasta el quinto puesto en el ranking de exportaciones de crudo a Estados Unidos durante el mes de junio.



Según los últimos datos de la U.S. Energy Information Administration (EIA), EEUU consumió un promedio de 6.664.000 barriles por día (bpd) de crudo en junio 2024. De ello, Venezuela representó el 3,4% al exportar unos 226.000 bpd, cifra ligeramente superior a la lograda en mayo cuando envió 224.000 bpd.



Aunque la cuota mensual parece pequeña, la cifra le permitió a Venezuela posicionarse en el quinto puesto del ranking. Si se observa el gráfico de la EIA, también se aprecia que interanualmente las exportaciones de crudo de Venezuela registraron un aumento del 79%, ya que en junio de 2023 dichas exportaciones se ubicaron en el orden de los 126.000 bpd.



Según la data oficial de la EIA, ya han pasado más de un año y seis meses desde que se iniciaron las exportaciones de crudo desde Venezuela, lo que habla de la disciplina y capacidad de empresas como Chevron y PDVSA para suplir la demanda de crudo en EEUU, todo ello bajo las licencias otorgadas por la OFAC, que le dan cierta certidumbre y estabilidad para seguir el ritmo de las exportaciones.



Hasta ahora, el promedio de envíos en la primera mitad del año ha sido de 188.300 bpd, un aumento considerable si se compara interanualmente con los datos de 2023, donde el promedio de los seis primeros meses fue de 109.600 bd.



El top tres del ranking



Las cifras de Canadá bajan respecto a mayo, pero interanualmente las cifras de junio 2024 son superiores a las de 2023. El país exportó en dicho mes un promedio de 3.971.000 bpd a EEUU, lo que lógicamente hizo que se mantuviera en lo más alto del ranking.



México, por su parte, también mantiene la segunda posición enviando un promedio de 575.000 bpd a EEUU en junio 2024. No obstante, la cifra es considerablemente inferior a la lograda en 2023 (834.000).



AMLO ya ha dicho en reiteradas ocasiones que desea refinar la mayor cantidad del petróleo que se produce en el país para producir gasolina. Hay que agregar también que Pemex, la estatal petrolera de México, viene cayendo en su producción de crudo, según datos de El País.



Guyana destrona a Arabia Saudí. Sorpresivamente, la pequeña Guyana exportó más crudo en junio que el reino saudí, pues exportó 293.000 vs 273.000. Esto nos recuerda el auge que vive esta nación de 800.000 habitantes, que se manifiesta con sólo mirar las cifras de crecimiento económico desde 2020, todas por encima del 20%, según El Economista.



El rival de Venezuela



Salvo Guyana, Venezuela (226.000) logró superar en junio tanto Colombia (187.000), Brasil (181.000) y Ecuador (153.000) en términos de exportaciones de crudo a EEUU. Aunque vale aclarar que esta clasificación sólo se limita a las exportaciones de crudo y no a todos los productos derivados del mismo.



El propio rival de Venezuela, quizás sea el mismo país, como diría el entrenador de la selección de fútbol de La Vinotinto, el Bocha Batista, ya que la EIA recuerda en sus datos que esta nación logró exportar hacia EEUU más de 500.000 bpd en 2018, que de llegar a materializarse, podría hacerse fácilmente con el tercer puesto del ranking.



Tampoco podemos ignorar las políticas energéticas que sobresalgan en los próximos meses, tanto las de EEUU como las de Venezuela, todo ello puede representar un giro radical en dicha data.



El peso de la OPEP y no OPEP en EEUU



Al principio del texto dejábamos claro que EEUU consumió un promedio total de 6.664.000 bpd en junio, pues bien, la EIA descompone este consumo de forma sencilla: entre los países que pertenecen a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y los que no.



Los países de la OPEP, por un lado, representaron 1.031.000 bpd (15,47%), mientras que los países no pertenecientes a la OPEP representaron 5.634.000 bpd (84,54%), lo que indica que Estados Unidos tiene una preferencia especial por los países no pertenecientes a la OPEP a la hora de comprar crudo.