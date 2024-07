Venezuela suscribe 7 acuerdos de cooperación energética con Trinidad y Tobago

Credito: Web

24 de julio de 2024.- Este miércoles se firmaron siete acuerdos de cooperación energética entre Venezuela y Trinidad y Tobago, con la finalidad de desarrollar los recursos de la plataforma Cocuina del Delta.



Los documentos suscritos comprenden Licencias de Exploración y Explotación de Hidrocarburos Gaseosos No Asociados del Campo Cocuina de la Plataforma Deltana de Venezuela.



Durante el acto de firma, el presidente Nicolás Maduro señaló que se continúan dando pasos monumentales para consolidar una relación de buena vecindad y hermandad entre ambas naciones, y que dichos acuerdos estás suscritos en el marco del respeto de la soberanía.



Indicó que “nosotros somos gente de palabra” e invitó a venir al país a los inversionistas de Estados Unidos, de Europa, de China, Rusia entre otros países, que “vengan a tiempo, ya han llegado muchos”.



“Cuántas intrigas han habido para que nos odiemos, nos maltratemos y siempre ha triunfado los sentimientos de hermandad y como el día de hoy, es la diplomacia del nuevo mundo, no puede la de la cañoneras o de las amenazas”, señaló al tiempo que acotó que “nadie se mete en los asuntos internos de cada país”.



“Surge un mundo multipolar con nuevas potencias que no tienen proyectos coloniales”, agregó Maduro, quien dijo que está triunfando la diplomacia de paz, para la cooperación y para el desarrollo.



Indicó que él es el único que garantiza la seguridad para todos los proyectos de petróleo y gas. “Soy hombre palabra, juego con las cartas sobre la mesa y defiendo los intereses de Venezuela, como todo el mundo tiene que defender los intereses de su país. Si quieren venir a invertir vengan a tiempo, ya han llegado muchos, algunos no lo podemos decir porque los hemos firmado en el marco de regímenes especiales para protegerlos”, explicó.



Venezuela va saliendo adelante



“Hemos aprendido a salir adelante con fórmulas propias en medio de la agresión más salvaje que se puede hacer contra un país, 930 sanciones contra el aparato económico(…) Nos hicieron perder el 99 por ciento de los ingresos , en un año ingresaron 56 mil millones de dólares y al otro 700 millones de dólares y no se canceló ningún programa social”, refirió.



“Vamos saliendo adelante y tuvimos que rehacernos y reinventarnos. Hicimos una reingeniería de nuestro cerebro y nuestros esquemas y tomamos las negociaciones con Trinidad y Tobago”, acotó.



Maduro señaló que se buscó una fórmula propia, donde los proyectos económicos que tiene un importante calado en la economía de ambas naciones, debido a los ingresos que se prevén tener, tuvieran viabilidad en el marco de relaciones soberanas , independientes, amistosas y de buena vecindad.



“Estamos del lado correcto de la historia, el mundo nuevo que está emergiendo nos pertenece”, añadió.



Para el Jefe de Estado no hay dudas que el siglo XXI es el del mundo emergente, donde se superen diferencias a través del diálogo y la diplomacia.



“Buscar oportunidades de negocio en función de los pueblos- puntualizó- , estos documentos históricos que se están firmando van a permitir el desarrollo del campo Cocuina de la plataforma deltana venezolana y es un ejemplo para el mundo entero. Cuántas guerra ha habido por gas y petróleo en el mundo. Es un modelo”, refirió el primer mandatario nacional.



Reiteró que el gobierno nacional está dispuesto a negociar para acuerdos soberanos y de desarrollo de los recursos petrolíferos y gasíferos.



Felicitó a la empresa British Petroleum, ya que se logró un gran acuerdo tomando en cuenta la experiencia que tienen en el mundo. “Creo que integrar las experiencias de la empresa de gas de Trinidad y Tobago, de British Petroleum, de PDVSA, debe dar resultados de alta calidad y tan rápidos como estos documentos que estamos firmando”, subrayó.



Beneficios para los pueblos



“Habrá beneficios para ambos pueblos”, destacó el primer ministro de Trinidad y Tobago, Stuart Richard Young quien fue el firmante de los acuerdos en representación de su país.



” Hoy es un día histórico y monumental para el pueblo de Venezuela y Trinidad y Tobago, no hubiera sido posible sin su bendición presidente, estamos muy agradecidos (…) esto no pudo haber ocurrido sin los esfuerzos de su equipo, así como el equipo de Trinidad y Tobago. Señor presidente, le felicito y le agradezco. Una vez más hemos demostrado al mundo que ocurre cuando dos países trabajan de manera unida en momentos difíciles lo que es correcto”, apuntó Young.



Prosiguió diciendo que en nombre de Trinidad y Tobago, que garantizará a ambos pueblos que habrá beneficios para ambos pueblos.

En detalle



El jefe de Estado se refirió a los acuerdos firmados como una base jurídica y sólida.



Ambos países firmaron el Acta de Aprobación Concerniente a la Estructura Funcional y de Gobernabilidad para la Operación De la Unidad de Área Campo Manakin-Cocuina. Firmó el ministro del Poder Popular del Petróleo, Pedro Tellechea; por Venezuela; y el ministro de Energía e Industrias Energéticas por la República de Trinidad y Tobago, Stuart Young.



También se firmó el Acuerdo sobre los Lapsos de Ejecución de la Unidad de Área Manakin-Cocuina.



Igualmente el Acuerdo de Autorización Para la Medición Fiscal de la Producción del Campo Cocuina de la Plataforma Deltana entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Trinidad y Tobago.



Asi mismo, la Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos Gaseosos No Asociados en el Campo Cocuina de la Plataforma Deltana.



En ese mismo sentido se suscribió la Asunción de Obligaciones por parte de las Licenciatarias, en el marco del otorgamiento de la Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos Gaseosos No Asociados en el Campo Cocuina de la Plataforma Deltana. Firmaron la directora de la Empresa NGC Exploration and Production Limited, Verlier Quan-Vie; y David Campbell, director de la Empresa BP Exploration (Caribbean) Limited.



En séptimo lugar, la Hoja de Términos Base Sobre Distribución Volumétrica y Precios Aplicables a los Contratos de Venta de Gas del Campo Cocuina de la Plataforma Deltana, que las Licenciatarias NGC Exploration and Production Limited, Verlier Quan-Vie; y David Campbell, director de la Empresa BP Exploration (Caribbean) Limited, suscribirán con sus compradores de la República de Trinidad y Tobago. Firmó por Venezuela, el ministro del Poder Popular del Petróleo, Pedro Tellechea; y por las Licenciatarias, la directora de la Empresa NGC Exploration and Production Limited, Verlier Quan-Vie; y David Campbell, director de la Empresa BP Exploration (Caribbean) Limited.