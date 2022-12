Aumenta escasez de gasolina subsidiada en Falcón, las colas en las bombas superan las 600 personas

La estación de servicio Texaco, ubicada en Punto Fijo, está cerrada por falta de gasolina Credito: El Pitazo

09-12-22.-En el estado Falcón, donde se produce la gasolina que mueve al país, ya hay escasez del carburante en las estaciones de servicio subsidiadas con el sistema Patria. Las colas en espera del combustible superan las 600 personas en cada estación de servicio, situación que ha obligado a los encargados a controlar la venta a 30 o 40 litros por vehículo, todo dependerá de la disponibilidad que haya en los tanques, informaron los trabajadores de las estaciones de servicio subsidiadas en Paraguaná.



De acuerdo al portal El Pitazo, en Punto Fijo, solo dos estaciones de servicios subsidiadas tenían combustible este jueves 8 de diciembre, en la Guaranao estaban trabajando con la reserva de los tanques, mientras que en la Valles estaban atendiendo con 9.000 litros que les surtió Petroleros de Venezuela (Pdvsa). Las demás no tenían gasolina y estuvieron cerradas; sin embargo, en todas hay colas de vehículos en espera.



Durante la primera semana de diciembre, los encargados de las estaciones de servicio han recibido entre 6.000 y 9.000 litros; también el suministro era diario, ahora es cada 2 días. "Sabemos que hay un problema en la refinería Amuay, pero los transportistas quieren llevarse todo el combustible, y también hay que atender al ciudadano común, así que estamos vendiendo solo 40 litros por carro", dijo la encargada de una bomba en Punto Fijo que prefirió no identificarse.



Robinson Chirinos, transportista de Punta Cardón, detalló que con el alza del dólar ahora el pasaje se volvió «sal y agua», ya que eso no alcanza para nada. "Además de lidiar con los gastos de la unidad en un país dolarizado, también hay que hacer colas para la gasolina de hasta dos días. Anteriormente era más fácil, ahora nos unieron a la cola normal y vivimos en ese proceso. La estación de servicio El Elevado la tienen los sindicatos y ellos son los que dicen quiénes van a surtir; total, es cuestión de suerte".



En Coro solo hay gasolina subsidiada en una estación de servicio



Unos 600 usuarios que esperaban surtir sus tanques, este jueves, en las tres estaciones de servicio subsidiadas en Coro, capital del estado Falcón, intentaron hacer una protesta en la Variante Norte, ya que todas las bombas amanecieron sin carburante.

