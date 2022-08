(AUDIO) Colombia prevé importar gas de Venezuela si sus reservas llegaran agotarse

La entrante ministra Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez, afirmó que si las reservas de gas de su país fueran insuficientes, tienen previsto recurrir al suministro de Venezuela, que ocupa el octavo lugar de reservas probadas de ese hidrocarburo en el mundo.



En una entrevista con Blu Radio, Vélez habló del "gran desafío" que representa para la Administración de Gustavo Petro cumplir con el compromiso de la "transición energética", que busca un "desescalamiento gradual del modelo extractivista".



En esa línea, el mandatario entrante asomó que no continuarán con los dos proyectos pilotos de 'fracking' en el municipio de Puerto Wilches, en el departamento de Santander, cuya licencia ambiental fue revocada por una jueza en abril pasado hasta que hubiera una consulta con las comunidades afro de la zona.



El gas venezolano



Según manifestó la titular de Minas y Energía, su país tiene reservas de gas para siete u ocho años, por lo que si se necesitara llenar la matriz energética, "se podría hacer la conexión de transporte de gas con Venezuela", que contempla este año elevar la producción de hidrocarburos y de gas.



"Si llegara el caso en que nuestras reservas no fueran suficientes para nuestro autoabastecimiento, necesitamos soluciones, que podrían ser conectarse con otros países", agregó.





Aunque es un país vecino, Colombia tiene rotas las relaciones desde 2019 con Venezuela, que posee 197,1 billones de pies cúbicos de gas natural en reservas probadas, cifra que la ubica de octavo lugar en el mundo, según la petrolera estatal PDVSA.Pero no todos avalan esa posibilidad. Frente a la afirmación de la ministra, la presidenta de la Asociación Colombiana de Gas (Naturgas), Luz Stella Murgas, consideró que importar ese hidrocarburo desde Venezuela "no debe ser el plan", y que hacerlo sería "sacrificar la independencia energética".Murgas considera que el país no tiene la infraestructura para realizar la exportación y que instalarla podría elevar el precio del gas hasta cinco veces.Como bien aclaró la ministra, el tema con Caracas pasa primero por recuperar las relaciones diplomáticas. Hasta el momento, los dos países nombraron a sus embajadores ambas capitales y se esperan más acercamiento a corto plazo."Esperamos que esa esa relación diplomática nos lleve también a tener otro tipo de relaciones estratégicas", agregó.Las fricciones entre ambas naciones se intensificaron durante la Administración de Iván Duque, pero también salpicaron al entonces candidato del Pacto Histórico. En un trino de febrero, Petro le decía al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, que sacara a Venezuela del petróleo, que la llevara a "la más profunda democracia" y que diera un paso al costado.Al hablar de la transición energética, la experta en temas ambientales aseveró que se hará de manera segura y que no será un "salto al vacío".A pesar de que "todos los 180 contratos que ya estén vigentes, van a seguir su curso normal", no se desarrollarán nuevos proyectos en el área extractiva. "Vamos a intensificar las energías alternativas, ese es el cambio en la balanza energética", puntualizó.Del mismo modo, se refirió a la necesidad de desarrollar "una matriz diferente", debido a que "paulatinamente esas reservas de gas se van a ir agotando, [porque] son recursos finitos"."La ciudadanía votó por la justicia ambiental, por cuidar la casa grande. Ahora vamos a cuidar la seguridad energética", expresó.Al ser consultada sobre la iniciativa de impulsar la transición energética frente a los dos nuevos yacimientos de gas descubiertos recientemente en la costa del Caribe colombiano y en el departamento del Casanare, Vélez dijo que esos hallazgos podrán brindar seguridad energética, pero ratificó que no habrá nuevos contratos de exploración.Según su punto de vista, se buscan las energías alternativas que puedan coexistir con las de origen fósil, mientras se da el proceso de transición. "No es que nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo cómo se acaban los recursos, que de todas maneras son finitos".