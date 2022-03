Según el NYT: Washington envía misión a Caracas a hablar con el presidente Maduro

El diario estadounidense The New York Times (NYT) informó el sábado que varios funcionarios de alto rango estadounidenses viajarán a Venezuela este fin de semana en una visita que se produce tres años después de que Washington rompió las relaciones diplomáticas con el Gobierno de Nicolás Maduro y cerró su embajada en Caracas en 2019, luego de reconocer al líder opositor, Juan Guaidó, como presidente de Venezuela.



EEUU podría estar buscando crear una brecha entre Rusia y Venezuela



El diario estadounidense afirma que cuando Estados Unidos y sus aliados empezaron a barajar este mes la posibilidad de imponer sanciones a las exportaciones rusas de petróleo y gas por su operación miliar en Ucrania, destacados políticos afiliados a los dos principales partidos estadounidenses señalaron a Venezuela como posible sustituto del crudo ruso.



Un informe señaló la participación de los republicanos en las conversaciones sobre la reanudación del comercio de petróleo con Venezuela, haciendo alusión al excongresista Scott Taylor, quien está trabajando con Robert Stryk, un cabildero de EE.UU., para negociar con el Gobierno de Maduro a fin de importar petróleo de Venezuela.



Taylor consideró el viernes en un comunicado que un posible reinicio del comercio con Caracas es una oportunidad que EE.UU. debe aprovechar para "lograr una victoria diplomática y una brecha entre Rusia y Venezuela".



No está claro cuánto tiempo permanecerá en Caracas la delegación estadounidense, que incluye a altos funcionarios del Departamento de Estado y de la Casa Blanca, ni con quién se reunirá el grupo. NYT dice que ni los portavoces de Maduro ni del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. respondieron a sus solicitudes de comentarios al respecto.



Antes de que Estados Unidos impusiera sanciones, Venezuela envió la mayor parte de su petróleo a EE.UU. Costa del Golfo, cuyas refinerías se construyeron específicamente para procesar las pesadas calidades de crudo de Venezuela.



Si Estados Unidos reduce las importaciones de petróleo ruso, Venezuela podría reemplazar algunos de los suministros perdidos, dijo Francisco Monaldi, experto en energía venezolana de la Universidad Rice en Houston.



"Aquí está el petróleo de Venezuela, que está disponible para quien quiera producirlo y comprarlo, ya sea un inversor de Asia, Europa o Estados Unidos", dijo en un discurso público el jueves pasado.



En paralelo se supo el día de ayer sobre una supuesta venta de acciones de CITGO realizada por un Juez federal quien habría puesto en venta la empresa venezolana.



En enero de 2021, el juez Stark comenzó a elaborar el proceso de venta de las acciones de Citgo para pagar las deudas internacionales de Venezuela; sin embargo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió la licencia que protege a la filial de los acreedores, hasta el 20 de enero de 2023.

Esta semana el Gobierno Venezolano expresó su rechazo a la extensión de la medida ejecutiva de EEUU que declara a la nación bolivariana como una amenaza a su seguridad.

Con información de Agencias / Hispantv.