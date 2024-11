Sindicato desmiente al ministro de Educación: a docentes les suspenden salarios y les retienen los aguinaldos

Fordisi repudió que algunos actores de la cartera de Educación distorsionen el problema y responsabilicen a la AVEC Credito: El Pitazo

20-11-24.-La Asociación Civil Formación Venezolana para la Dirigencia Sindical (Fordisi) denunció este martes, 19 de noviembre, el atropello a los derechos laborales de docentes que tienen cargos en el Ministerio de Educación (MPPE) y en la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC).



“El Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa del estado Guárico, en contradicción con las declaraciones del ministro Héctor Rodríguez, ha forzado a los docentes a renunciar a uno de sus cargos, lo que constituye un claro caso de acoso laboral”, denuncia la Asociación Civil Fordisi a través de un comunicado.



El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, se pronunció sobre este tema el 11 de noviembre y aseguró: “El Ministerio de Educación no está solicitando que los docentes que trabajan en escuelas de la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) y a la vez en instituciones públicas tengan que renunciar a uno de los dos turnos”.



Rodríguez insistió en la necesidad de organizar a quienes son los educadores que cobran doble salario e indicó: “Nadie se debe molestar porque es para mejorar las condiciones materiales de los trabajadores, lo primero que hay que hacer es poner orden”.



Sin embargo, Fordisi refuta estas declaraciones y asegura que a los docentes que prestan sus servicios en instituciones educativas públicas adscritas al Ministerio de Educación y planteles educativos afiliados a la AVEC, además de la suspensión injustificada de salarios, les retienen el pago de utilidades, más conocido como aguinaldo, a pesar de que no existe ningún conflicto de horarios ni incumplimiento de sus responsabilidades laborales.



En este sentido, Fordisi repudió que algunos actores de la cartera de Educación traten de distorsionar el problema y responsabilice de estos hechos a la AVEC. “Muchos de los afectados no mantienen actualmente ninguna relación laboral con dicha asociación”, comenta.



A su vez, advirtió que estas acciones violentan el debido proceso, generan acoso laboral, afectan al personal vulnerable y demuestran el desconocimiento de la legislación vigente.



“La normativa constitucional, en particular el artículo 148 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que no existe impedimento legal para que los docentes desempeñen de manera simultánea cargos de índole académica, docente o similar. Por lo tanto, no existe justificación legal alguna para las acciones emprendidas por el MPPE”, sentencia Fordisi.



La Asociación Civil destaca que entre los afectados se encuentran trabajadores obreros, jubilados y pensionados, quienes dependen de sus ingresos para cubrir sus necesidades básicas de alimentación y salud.



Finalmente, Fordisi exigió al ministro Héctor Rodríguez respetar los derechos laborales y humanos, sancionar a los responsables de estas acciones, restituir inmediatamente los salarios caídos, cesar el acoso laboral y los atropellos, así como reanudar el diálogo para buscarle una solución a la situación docente.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 989 veces.

La fuente original de este documento es:

el pitazo (https://elpitazo.net/gran-caracas/sindicato-desmiente-al-ministro-de-educacion-a-docentes-les-suspenden-los-salarios-y-les-retienen-los-aguinaldos/)