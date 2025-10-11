Militares estadounidenses sin paga por cierre del gobierno acuden a la caridad para comer

Las consecuencias del cierre del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) por la pugna entre congresistas demócratas y republicanos ha derivado en despidos, retrasos en servicios aeroportuarios, y también ha provocado retrasos en los pagos a los soldados, quienes hacen largas filas en bancos de alimentos de organizaciones cristianas de caridad.

En un reportaje de Scripps News Group, la reportera Heather Healy mostró una fila de miembros del ejército y sus familias en un establecimiento del Servicio para el Ejército de la Asociación de Jóvenes Cristianos (ASYMCA, en inglés), ubicada en Harker Heights, Texas.

Al ser consultada, la esposa de un militar contó en cámara que cuando empezaron a acudir al lugar no había tanta gente. «Había mucha, pero no era esta cantidad que da la vuelta al edificio. Pero últimamente ha sido muchísima. Estuvimos aquí la semana pasada y estuvimos en la fila por unas dos horas”, relató.

La jefa del departamento añadió que la afluencia de soldados ha provocado que las provisiones de alimentos se terminen más rápido. “En una semana normal, solemos quedarnos sin comida alrededor de la 1:00 de la tarde. La semana pasada, nos quedamos sin comida a las 10:30 de la mañana”, indicó.