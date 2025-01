EEUU: Morosidad crediticia puede llegar a su punto máximo

Los consumidores de los Estados Unidos tienen "las tablas en la cabeza" pues poco a poco se les cierra las posibilidades crediticias desde las instituciones bancarias. Esto es como consecuencia del alto nivel de Morosidad que hubo en todo el año 2024 y que ahora trae como consecuencia acciones por parte de la banca

Según las cifras expuestas por la prensa norteamericana, en los tres primeros trimestres de 2024 los prestamistas realizaron cancelaciones por valor de 46 mil millones de dólares en créditos gravemente morosos, lo cual implica un 50% más que en el mismo período del año anterior.

Estas estadísticas están reseñadas por la firma financiera BankRegData y explican que las cancelaciones crediticias se producen cuando está considerado improbable que un prestatario pueda pagar sus deudas, es decir que se le considere un moroso de alto nivel.

Las cifras no pueden estar oficializadas aún pues los bancos no facilitan las cifras totales del año 2024 pues aún falta el análisis del último cuatrimestre (Octubre, Noviembre y Diciembre), sin embargo todo indica que cada vez son más los consumidores que se retrasan en el pago de sus deudas. Pero a esto se suma que uno de los mayores prestamistas del país, Capital One, informó que en noviembre su tasa anual de impagos de tarjetas de crédito (considerados préstamos morosos) alcanzó el 6,1%, frente al 5,2% del 2023.

También se conoció que desde mediados de 2023, la Morosidad total en tarjetas de crédito superó por primera vez el billón de dólares, lo que indica una disminución del poder adquisitivo de los consumidores de los Estados Unidos.

La economía de Estados Unidos está considerada una bomba de tiempo y una amenaza para el planeta ya que su moneda, el dólar, no tiene un respaldo real.