Presidente de Conindutria estima que la economía venezolana crecerá más de 3,41% en el primer trimestre de 2025

El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Luigi Pisella, pronosticó este miércoles que la economía de Venezuela crecerá 3,41% durante el primer trimestre de 2025, además de exaltar los logros alcanzados por parte del sector industrial en materia legal durante el presente año. Así lo indicó durante su participación en el programa «Al Aire», de Venezolana de Televisión (VTV).

«Tenemos un estimado de 3,41% de crecimiento durante ese primer trimestre», contabilizó, pero señaló que los crecimientos se realizan sobre base progresivamente más elevadas, y se rigen por factores internos y externos. Además, aspiró a emplear el primer activo del país «que es su gente» y mantener la flexibilización de las medidas coercitivas unilaterales hacia su eventual eliminación.

Asimismo, explicó que una de las perspectivas para el año 2025 se centra en acercar a la maquinaria productiva al 50% de la utilización de la capacidad instalada. «Con ello evidentemente reflotas el parque industrial razonablemente», caracterizó, «pero también te debo decir que la pequeña industria tiene una capacidad menor de la capacidad instalada, la mediana un poco mayor, y la grande es la que mejor se ha adaptado», aclaró.

Las encuestas: Instrumento principal para obtener datos

Explicó que el organismo que preside realiza dos encuestas cada trimestre: una cualitativa basada en la percepción de los productores industriales; y otra cuantitativa pasada en cifras basadas en las unidades producidas así como su valor, lo cual se compara automáticamente con un mismo trimestre de un año previo. «Es decir, eso es data dura, no hay percepción pero ambas las comparamos y evidentemente las contrastamos con el resto de la economía», detalló.

En base a la información obtenida, Conindustria aspira a orientar políticas públicas para asegurar una mejor producción económica aunada a una mayor generación de empleos, para orientarse a recuperar el poder adquisitivo de los venezolanos como objetivo a macroescala. Además, Pisella indicó que la función del gremio industrial es «llevar los productos a los anaqueles», para que la oferta supere a la demanda, impulsar una congelación o reducción de precios y generar empleos.

7,6% de crecimiento económico durante el presente trimestre

Mientras que en relación a estadísticas económicas para el presente año, indicó que la primera cifra que pronosticaron ascendía al 10% de crecimiento para el presente trimestre, aunque este se manifestó como un 7,6%; mientras que el ascenso entre enero y septiembre fue del 16% en promedio.

Logros legales

Sobre el ámbito legal, exaltó los logros que obtuvo el sector como la Ley de Armonización Estadal para estandarizar el cobro tributario en todos los municipios; eliminar el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF); la legislación para el aporte a los pensionados del sector privado del 9%, lo que facilitó el ascenso de las pensiones desde 25 a 45 dólares; la Ley de Simplificación de las Exportaciones y la Ley de Promoción de Exportaciones.

«En la misma medida que tú produzcas más, en la misma medida que tú aumentes los ingresos de los trabajadores, ese pensionado se va a ver beneficiado. Aparte de eso, Pisella instó a trabajar para elevar la competitividad de la industria nacional frente a las importaciones, mediante la imposición de estándares de calidad para productos extranjeros y venezolanos por igual.

El uso de la capacidad instalada se ubica en 43,8%

Respecto al uso de la capacidad instalada, la ubicó en 43,8% en comparación a la del último trimestre, posicionada en 39%; mientras que en 2021 se ubicaba en 19%. Además, la remuneración a nivel de operador base ascendió de un promedio de 78 a 223 dólares. Adicionalmente, expresó sus aspiraciones de aumentar la contratación de personal venezolano, particularmente el que egresa del sector universitario en el área tecnológica.

Estimó además un crecimiento del 130 % de incremento en la recaudación tributaria. Sobre el abastecimiento, celebró que «cuando ustedes van a los anaqueles, ahora nos sentamos a ver que compramos porque hay diversidad de productos, y puedes comparar y puedes elegir, pero a pesar de las sanciones mira donde estamos, párese en un anaquel y tienes que recorrerlo a ver que decides comprar».

Sectores industriales de mayor crecimiento

Según el presidente de Coindustria, los sectores industriales de mayor crecimiento son el de alimentos y bebidas, el farmacéutico y el de cuidado personal. «Estamos trabajando de manera tal de que progresivamente, no solo vayamos recuperando los sectores, si no también las regiones», acotó. «Nosotros producimos entre 300 y 330 mil empleos directos, tenemos que avanzar en otro particular que es formalizar una gran masa de trabajadores que no están allí», refirió el industrial.

Por último, el empresario aseguró que Venezuela puede aportar soluciones para Estados Unidos en el área energética, mientras que puede suministrar gas a la Unión Europea, lo cual representa un beneficio mutuo para la nación sudamericana y su opuesto geopolítico.