Disminuye el uso del dólar en Venezuela, ¿a qué se debe?

En las condiciones económicas actuales en Venezuela, las transacciones cotidianas están controladas por el bolívar, la moneda local. Aunque es algo lógico de pensar, esto se da en medio de una economía que, por varios años, estuvo prácticamente controlada por el dólar estadounidense de manera informal.

Según el más reciente estudio de la firma de análisis socioeconómico Ecoanalítica, tres de cada cuatro pagos realizados en Venezuela durante el mes de noviembre, se hicieron en bolívares. Así, la dominancia del billete verde cayó a 24,7% durante el onceavo mes del año, algo sin precedentes en los últimos cinco años, según la organización.

El estudio, que procesó más de 45.400 transacciones en 10 ciudades de Venezuela y en un total de 530 establecimientos comerciales, arrojó una caída notable el uso del dólar para pagos cotidianos. En junio de 2019, por ejemplo, los pagos en divisas representaban el 40%. Eso alcanzó un pico en marzo de 2021, de 67,7%.

“Desde ese pico hasta ahorita hay una caída bien significativa de 40%”, señaló el economista venezolano y socio-director de Ecoanalítica Asdrúbal Oliveros, en una entrevista reciente.

La dominancia del billete verde cayó a 24,7% durante el onceavo mes del año, Fuente: X.