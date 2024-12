¿Cuánto cuesta hacer una hallaca sencilla y a cuánto se podría vender?

La economista y profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), María Isabel Díaz, informó que realizó una investigación «exhaustiva» para averiguar los precios de los ingredientes que se utilizan para la realización de las hallacas para la temporada navideña.

En ese sentido, acotó que productos como la cebolla, el pimentón, el cebollín, entre otros, «están siempre en el mercado, pero tienen una tendencia al alza en la temporada navideña».

Sostuvo que los precios de los ingredientes varían de acuerdo a la zona en donde se ubique la persona: «si estás en Quinta Crespo, en Caracas, (el kilo de) la cebolla te la vas a encontrar en US$ 1, pero si estás en Chacao puedes encontrarla hasta en US$ 2,56″.

La también ama de casa aseveró que los productos más caros son la carne, el cerdo, así como los ingredientes de la temporada como las alcaparras, las pasas y las aceitunas.

«Las alcaparras están hasta US$ 6 (el kilo), las pasas en US$ 10 y las aceitunas en alrededor de US$ 7 u US4 8″, destacó.

Asimismo, indicó que la cantidad de dinero que se necesita para hacer 50 hallacas sencillas es de US$ 75 y recalcó que el costo de realización por cada hallaca saldría entre US$ 1,50 o US$ 2.

Si la persona se plantea un negocio de temporada, podría venderla en un margen mínimo de US$ 3 cada una, estimó en el Circuito Onda La Superestación.

La economista venezolana recomendó a los ciudadanos buscar precios de los ingredientes antes de realizar las hallacas.