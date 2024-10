AVEX: Venezuela exporta en 2024 cerca de 3.000 millones de dólares en productos no petroleros

Referencial Credito: Web

29-09-24.-En 2024 Venezuela estará muy cerca de los 3 mil millones de dólares en exportaciones no petroleras, cifra que alcanzó el año anterior, pero no la sobrepasará, según estimó Gustavo González Velutini, presidente electo de la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX).



Las razones por las que no se superará la marca obedecen a factores logísticos y brecha cambiaria, esta última «afecta a todo el mundo en los costos y en los precios», dijo Velutini el jueves 24 de octubre en una entrevista ofrecida a Unión Radio.



Sin embargo, se mostró esperanzado por alcanzar en el futuro los 8 mil millones de dólares en exportaciones no petroleras, cifra a la cual llegó el país a finales del siglo pasado, y hasta ahora se mantiene como su tope.



Detalló que Venezuela envía productos a 57 países, destacando sitios recónditos como: Corea del Sur o Türkiye.



Entre los rubros «exóticos» que tienen gran aceptación en el mercado europeo y asiático se encuentra la madera venezolana, pero el producto «estrella» sigue siendo el camarón, resaltó el presidente electo de AVEX.

