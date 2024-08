Nuevas medidas financieras en Venezuela: flexibilizarán el encaje legal y crearán mercado interbancario de divisas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Credito: Web

30-08-24.-El presidente Nicolás Maduro encabezó una reunión con banqueros, aseguradores y actores del mercado de valores para anunciar medidas para incrementar el crédito. El gobierno emitirá títulos de inversión y la banca comercializará pólizas de bajo costo, entre otras disposiciones.



En una reunión con representantes de la banca nacional, sector asegurador y del mercado de valores, el Gobierno anunció una serie de medidas para activar el financiamiento a las empresas y facilitar el acceso a créditos y pólizas para la población.



La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez anunció, en el ámbito concreto de la banca, que se realizarán descuentos de encaje legal acordados con el Banco Central de Venezuela (BCV) para incrementar la disponibilidad de recursos para la intermediación financiera.



Igualmente, la funcionaria anunció que funcionará un mercado interbancario de divisas completamente digitalizado para que las entidades bancarias puedan hacer operaciones de compraventa de manera fluida y oportuna, en función de satisfacer las necesidades del mercado.



Por otra parte, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, emitirá instrumentos de inversión, similares a los títulos de cobertura, los cuales podrán ser adquiridos por los bancos y el público en general, los cuales serán transados en el mercado de valores.



Esta medida permitirá generar más profundidad en el mercado bursátil y servirá como mecanismo de inversión eficiente para reforzar la solidez del sistema bancario, indicó la funcionaria.



Igualmente, se actualizará el esquema de tarifas y comisiones de la banca nacional, que estaba claramente desfasado. Además, los contribuyentes podrán pagar sus tributos internos a través de plataformas digitales e, igualmente, se va a proceder a retirar los billetes del cono monetario anterior.



Todas estas decisiones fueron, dijo la vicepresidenta Rodríguez, acordadas con los representantes del sector financiero bancario y asegurador del país.



Pólizas en la banca

Por otra parte, la vicepresidenta de la República Delcy Rodríguez anunció que se promulgará el reglamento de la Ley Orgánica de Seguros, en función de que este sector comience a reactivarse de manera acelerada.



Además, se anunció que se venderán pólizas de seguros de bajo costo en el mercado bancario, con el fin de ampliar los canales de distribución de estos instrumentos y facilitar su alcance masivo.



Maduro: medidas reales

El presidente Nicolás Maduro dijo que la recuperación económica se acelerará y garantizó a los sectores privados que se generará un mayor clima de confianza para la inversión nacional y extranjera.



En este sentido, el mandatario informó que la inversión de capitales en Venezuela creció 16% en el primer semestre, el doble de lo que se expandió el Producto Interno Bruto (PIB). «Nadie invierte si no hay confianza», apuntó el jefe de Estado.



En consecuencia, Maduro indicó que es indispensable la «democratización del capital, incrementar el acceso al crédito, apuntando a las carteras que crean riqueza. La banca ha crecido 21% en el primer semestre, porque hay salud financiera, bancaria y monetaria».



«Si ampliamos el financiamiento y apuntamos a sectores priorizados, vamos a seguir construyendo círculos virtuosos de crecimiento, la masa monetaria debe convertirse en producto nacional para que haya una economía más fortalecida», precisó el mandatario.



Maduro señaló que estas son «medidas reales, porque la economía real no se puede regular por decreto. Estamos en un mundo multimonetario» y esa realidad hay que adaptarse, porque ya el dólar y euro -enfatizó- no pueden ser las monedas hegemónicas.



Retomar el camino de las criptomonedas

Igualmente, el presidente Maduro anunció que el país «retomará el camino de las criptomonedas», porque es parte del futuro «multimonetario» del planeta. «Un grupo de bandidos destruyó el camino de las cripto, pero lo vamos a retomar», enfatizó.



1.300.000 créditos para emprendedores

Por otra parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que se diseñó, junto con la banca, un sistema de gestión de riesgo que permitirá al sistema otorgar 300.000 financiamientos a emprendedores.



Además, el presidente Maduro anunció que el Estado otorgará un millón de créditos más para apalancar a emprendedores en el país.



Rodríguez no dio detalles sobre prácticamente ninguna de las medidas anunciadas, por lo que habrá que esperar las publicaciones en Gaceta Oficial. En todo caso, algunas de estas decisiones resuelven algunos planteamientos recurrentes de los actores del mercado financiero.

