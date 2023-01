Economista Hermes Pérez: Desde marzo hasta diciembre de 2022 el salario mínimo ha perdido más del 75% de su valor

Referencial Credito: Archivo

09-01-23.-El economista y profesor universitario Hermes Pérez, señala que el salario mínimo en Venezuela perdió más del 75% de su valor, y se ubica en US$ 7,5 en diciembre de 2022.



A través de su cuenta en Twitter, Pérez explica que en marzo de 2022, se decretó el aumento del salario mínimo a Bs 130, lo que equivalía a US$ 30.



“Desde entonces, la merma de valor del bolívar ha significado que el salario mínimo ha perdido más del 75% de su valor y se ubicó en $7,5 en diciembre del 2022”, explica.



Destaca que esta enorme pérdida del poder de compra del salario de los trabajadores sucede en un contexto inflacionario (267% en 2022), y en ausencia de un estado que garantice una protección social adecuada (Atención médica, seguro de desempleo, medicamentos, etc).



Recientemente, el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) informó que la tasa de inflación de Venezuela en diciembre de 2022, se ubicó en 37,2%, la más alta en los últimos 20 meses, en tanto que la inflación anualizada se cifró en 305,7%.



El organismo independiente indicó que entre los rubros que en el mes pasado reflejaron mayores aumentos destacan Vestido y Calzado (57,8%), Equipamiento del Hogar (55,8%), Alquiler de Vivienda (51,8%) y Alimentos (49,4%).

Esta nota ha sido leída aproximadamente 447 veces.

La fuente original de este documento es:

FD (https://finanzasdigital.com/2023/01/desde-marzo-hasta-diciembre-de-2022-el-salario-minimo-ha-perdido-mas-del-75-de-su-valor/)