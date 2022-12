El Gobierno de Maduro sí recibiría dólares de ventas de crudo de Chevron, según el economista Francisco Rodríguez

05-12-22.-Francisco Rodríguez, uno de los economistas más influyentes, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro sí percibirá un porcentaje de las ventas de crudo de Chevron.Radicado en Estados Unidos y dedicado a escribir artículos sobre economía mientras se dedica simultáneamente a ejercer como profesor universitario, Rodríguez aseguró que el gobierno de Maduro recibirá 83% de las ventas de Chevron, pero no son netas.“Argumentamos que las declaraciones que afirman que la administración de Maduro no recibirá ingresos de las ventas de petróleo permitidas por la Licencia General 41 son objetivamente incorrectas o muy engañosas”, aseguró Francisco Rodríguez.Según Rodríguez, el gobierno de Venezuela recibirá “el 83% de todas las ventas, con la diferencia de que está aplicando gran parte de esos ingresos a reducir sus pasivos en lugar de aumentar sus activos”.También aclaró que de los 167 barriles, el gobierno venezolano empezó a usar 67 para empezar a pagar la deuda contraída con Chevron por el levantamiento de su licencia por parte de Hugo Chávez. No obstante, el flujo de caja es “positivo”, aseveró Rodríguez.Lo que quiere decir que el gobierno venezolano todavía se queda con una ganancia importante (27% libre) porque la producción de crudo aumenta de 83 a 100 pese a que usa los 67 restantes barriles para pagar deudas, según Rodríguez. De allí en adelante, el Estado venezolano tiene la libertad de disponer estos barriles según sus propias decisiones.Además reseña: “La razón, una vez más, es que si Maduro acepta que todos los ingresos de las ventas en EE.UU. se utilicen para reducir su deuda con Chevron, adquiere el derecho de utilizar todos los ingresos de las ventas fuera ese país para pagar mayores regalías e impuestos”.Las empresas mixtas son claves para MaduroRodríguez también explicó que sin importar si Chevron transfiere a Venezuela o no sus ingresos de las ventas en EE.UU., no impide que el gobierno venezolano reciba más ingresos como resultado del acuerdo.Esto sería posible porque Pdvsa y sus filiales pueden vender libremente el crudo que extraiga Chevron porque la empresa estadounidense no tiene control absoluto pues es socio minoritario. Este sería el caso de Petropiar, Petroboscan, Petroindependiente y Petroindependencia.Lo que quiere decir que para Maduro no tocar los fondos producidos en Estados Unidos no es un problema porque la reactivación Chevron también permite un auge de producción de crudo a través de sus filiales bajo el control casi absoluto del gobierno.Diosdado Cabello: “Chevron nos debe”Según Diosdado Cabello, Venezuela no tiene deudas con Chevron.“Chevron nos debe a nosotros porque ellos se fueron de Venezuela. Los que se fueron de Venezuela perjudicaron a nuestro país”, dijo en su análisis.Argumentó que con la salida repentina de Chevron, Venezuela dejó de cumplir contratos de suministros con varias naciones, lo que trajo como consecuencia que el país incumpliera contratos.“Si ellos vienen aquí, tienen que pagar lo que nos deben”, reafirmó Cabello. También ratificó que en Venezuela “hay todo el petróleo que quieran, pero deben pagar el precio justo”.