OVF: Inflación de mayo en Venezuela se ubicó en 10,1% mientras que la interanual fue de 151%

07-06-22.-El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) informó que la inflación en el mes de mayo de 2022, se ubicó en 10,1%, mientras que la interanual fue de 151% y la acumulada fue de 34,3%.



En ese sentido, el economista y profesor universitario, José Guerra, indicó que el país sigue sobre los 3 dígitos, por lo que "estamos en un proceso de alta inflación" y "no cede como esperaríamos".



Sostuvo que la aceleración de la inflación durante ese mes muestra que "hay problemas en la economía" y la inflación "no está totalmente derrotada como habíamos supuesto".



"La tasa de inflación se triplicó", sumó al tiempo que resaltó que los rubros que tuvieron aumentos fueron Educación 54,9%; Bienes y Servicios Diversos 24,8%; Esparcimiento 16%; Vestido y Calzado 18,6%; Alquiler de Vivienda 13,2%; Alimentos 11,9% y Transporte 11,5%.



Cabe acotar que hay un rebrote inflacionario en el país por varios factores como el incremento del precio del dólar en 14,8%; el Banco Central de Venezuela perdió US$158 millones intentando estabilizar el tipo de cambio; la intervención del BCV en el mercado cambiario "es cada vez más costosa e ineficaz" y se comienza a sentir la inflación importada.



- Valor de la Canasta Básica -



Para el mes de mayo de 2022, el valor de la Canasta Alimentaria alcanzó un nuevo récord al ubicarse en US$382.



No obstante, el salario mínimo de un trabajador es US$ 30 mensuales, lo que significa que existe una exclusión de buena parte de los hogares venezolanos de poder adquirir los bienes de consumo esenciales.



En un año, desde mayo de 2021 hasta mayo de 2022, la Canasta Alimentaria ha incrementado US$85, según los datos aportados por el OVF.

FD (https://finanzasdigital.com/2022/06/ovf-inflacion-de-mayo-2022-se-ubico-en-101/)