FMI estima un crecimiento de 1,5% en el PIB de Venezuela en 2022

20-04-22.-El Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizó sus pronósticos de crecimiento en su reciente informe de "Perspectivas Mundiales de abril de 2022" en el que señaló que el Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela se contrajo -1,5% en 2021.



Esto significaría que es el octavo año consecutivo donde se registra una reducción de la actividad, con lo cual la economía venezolana se habría contraído 87% en el lapso 2013-2021. No obstante, el FMI anticipa un rebote de 1,5% del país en 2022.



Ante ello, el economista y profesor de la Universidad Metropolitana (Unimet), Hermes Pérez, indicó que el PIB del país sería US$47.000 millones en 2021 y US$49.000 en 2022, ubicándose en el puesto 13 de la región.



Cabe recordar que Venezuela llegó a ser la cuarta economía más grande de Latinoamérica, solo detrás de Brasil, México y Argentina.



Destacó que al cierre de 2021, Venezuela es la mitad de Ecuador, un cuarto de la economía de Perú y un poco más que una décima de Colombia o Chile. Dominicana o Guatemala son el doble de Venezuela.



A nivel del PIB por persona, las cifras "no son alentadoras", dado que después de ser el país más rico de la región por muchos años, Venezuela "se desplomó al último lugar en 2021, incluso por debajo del Haití". En 2022, se anticipa un rebote pero estaremos muy lejos de la media de la región.



Otro dato que revisó el especialista fue las inversiones como porcentaje del PIB: "Venezuela por lo general registró cifras que se ubicaban en torno al promedio de la región,más o menos 20% del PIB. Sin embargo, el año previo al default (2016) este valor se desplomó casi a cero".



En 2017, la nación caribeña registró una cifra negativa de -3,7%, asociado al brutal proceso de desinversión debido a "un marco legal que no protege la propiedad privada, medidas contrarias al mercado, expropiaciones a granel, y el incumplimiento de sus compromisos soberanos".



- Venezuela en materia fiscal -

Pérez comentó que en materia fiscal, el país registró déficits enormes a pesar de los precios elevados de petróleo entre 2012 y 2017.



Los valores oscilaron entre -10% y -23% del PIB, pero de forma paradójica, el contexto de baja de ingresos externos y la situación geopolítica propició un fuerte ajuste.



"Lo descrito, impulsó una reducción el déficit hasta 5% del PIB en 2020 y 4,5% en 2021. En contraste, la relación deuda/PIB se ubicó en valores elevados y se mantiene en 307% al cierre de 2021. El desplome del PIB y el impago soberano justifican dicho ascenso", explicó.



- Dato del IPC -

El también profesor universitario manifestó que el FMI actualizó el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2021 y estima una inflación de 500% en 2022, "lo que luce elevada".



"¿Qué pudiera explicar dicho valor? El FMI prevé un posible rebrote inflacionario en ausencia de medidas de fondo que resuelvan tal problema", agregó..



Puntualizó que el argumento que pudiera justificar este valor es que el FMI estima que la desaceleración observada en los precios de Venezuela "no obedece a un plan coherente de ajustes para reducir los precios, sino resulta de medidas aisladas que no atacan el corazón del problema".



"Se necesitarán años para resolver el desastre económico que se gestó a partir de 2012 y que generó una crisis humanitaria y un éxodo sin precedentes", enfatizó en su cuenta en la red social Twitter.



A su juicio, hasta ahora, no se notan medidas que busquen la solución definitiva de los problemas económicos que presenta el país.

