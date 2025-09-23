Venezolanas campeonas suramericanas de voleibol Sub-17 vencieron dos veces a Brasil

"Es la primera vez que un equipo venezolano gana dos veces a Brasil en el mismo torneo, no sé, le ganas una vez y tú te sientes un poco superior a otros que te puedan ganar, y yo creo que esta primera victoria que tuvimos es el impacto cuando veíamos que el trato era diferente y eso fue que las niñas estaban preparadas y tenían fe de victoria", explicó el entrenador Ihosvanny Chambers, tras regresar a Venezuela con el trofeo y las integrantes del equipo Sub-17, quienes quedaron como campeonas del Suramericano Lima-Perú 2025, con el que conquistaron su cupo al Mundial de la especialidad en Chile, en 2026.

Durante una entrevista al programa Tiempo Deportivo, en la visita del equipo a Venezolana de Televisión (VTV), la mejor jugadora del torneo suramericano, la capitana Yalesca Colina, analizó la victoria de 3-0 ante las brasileñas, que defendían sus dos bicampeonatos, en una lucha pareja en el primer set, a favor de Venezuela 25-22, pero que en el segundo fue mucho más fácil al vencerlas 25 a 14.

"Sentíamos demasiada alegría, ya lo veníamos viendo, y en el tercer set dijimos: ¡No, tenemos que ganarles a las brasileñas, que estaban sorprendidas!", testimonió Colina, victoria definitiva que obtuvieron con un contundente 25-23. Por cierto, el último punto obtenido se logró con un potente «Ace», mediante un saque del balón que cayó solitario en el campo de las brasileñas, que ni pudieron tocar y solo vieron volar como el punto directo que terminó de derrotarlas.

La atleta venezolana recordó que trabajaron durante ocho meses de entrenamiento muy fuerte para esta competencia. "Bueno, nos pusimos a ver el juego masculino cuando quedaron campeones y de ahí nos pusimos a llorar y dijimos: ¡Tenemos que quedar campeonas, y ahí está el trofeo para toda Venezuela!", exclamó, emocionada.

Plan nacional deportivo

Por su parte, el ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, destacó que la contundente victoria de la Selección Venezolana de Voleibol femenino Sub-17 es resultado de un trabajo técnico, científico y metodológico sostenido y el plan nacional de masificación deportiva.

Mencionó que en el mes de octubre del año 2024 fue presentado un proyecto al presidente Nicolás Maduro Moros sobre apoyo más específico a deportes que son considerados estratégicos para el país. "Entre esos está el voleibol y cuando asume la Federación Venezolana el presidente José Vázquez, comenzamos a plantear un sistema nacional de voleibol que trajo como resultado estos primeros campamentos donde se hacen selectivo y la preselección de esta categoría y que se mantienen concentrados permanentemente en el Instituto Nacional de Deporte (IND)", explicó.

De esta manera, el voleibol y el resto de las disciplinas deportivas se encuentran concentradas, preparándose en nueve centros de preparación a nivel nacional, con mil 600 atletas entrenándose, que responde a esa política aprobada por el presidente Maduro. "Aprovecho las cámaras de VTV para felicitarlas en nombre de nuestro presidente, a ellas, a todo el cuerpo técnico, a la Federación, por el excelente trabajo que se viene haciendo".

El presidente de la Federación Venezolana de Voleibol, José Manuel Vásquez, precisó que el Ministerio de Deportes siempre ha respaldado el proyecto de la Selección Venezolana de Voleibol, el cual es una iniciativa de corto, mediano y largo plazo.

Afirmó que el voleibol venezolano es el único deporte con todas sus disciplinas que ha asistido a la gran mayoría de los Juegos Olímpicos en los últimos años.