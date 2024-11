¡Orgullo Criollo! Cuatro venezolanos reciben Bate de Plata de la MLB

Muchos son los peloteros venezolanos que se han destacado en el beisbol de las Grandes Ligas y este año no es la excepción. Cuatro criollos resultaron ganadores del premio Bate de Plata que entrega la MLB este 2024.

En tal sentido, los ganadores de este año fueron José Altuve, de los Astros de Houston, Anthony Santander de los Orioles de Baltimore, William Contreras de Cerveceros de Milwaukee y Salvador Pérez de los Reales de Kansas City.

Los Criollos demostraron su valía a lo largo del curso 2024 de la MLB, donde lideraron de forma ofensiva a su equipo durante toda la campaña y registraron promedios que les valió para adjudicarse dicho galardón.

Es de recordar, que en 2016 los ganadores del Bate de Plata fueron Miguel Cabrera, Salvador Pérez, Wilson Ramos y José Altuve. Mientras que en el 2018, volvió a repetir Salvador, junto con José Altuve, David Peralta y Germán Márquez.

El total de distinciones acumuladas monta ya en 51, desde que Manny Trillo abrió la cuenta para Venezuela en 1980, temporada en que se creó el Bate de Plata.

BATE DE PLATA PARA VENEZUELA



1980- Jesús Marcano Trillo (2B, LN)

1981- Trillo (2B, LN), segundo

1981- David Concepción (SS, LN)

1982- Concepción (SS, LN), segundo

1984- Antonio Armas (OF, LA)

1988- Andrés Galarraga (1B, LN)

1996- Galarraga (1B, LN), segundo

1999- Edgardo Alfonzo (2B, LN)

2000- Magglio Ordóñez (OF, LA)

2002- Ordóñez (OF, LA), segundo

2004- Melvin Mora (3B, LA)

2004- Bob Abreu (OF, LN)

2004- Víctor Martínez (C, LA)

2005- Miguel Cabrera (OF, LN)

2006- Cabrera (3B, LN), segundo

2006- Carlos Zambrano (P, LN)

2007- Ordóñez (OF, LA), tercero

2008- Zambrano (P, LN), segundo

2009- Zambrano (P, LN), tercero

2010- Cabrera (1B, LA), tercero

2010- Carlos González (OF, LN)

2011- Asdrúbal Cabrera (SS, LA)

2012- M. Cabrera (3B, LA), cuarto

2013- M. Cabrera (3B, LA), quinto

2014- Víctor Martínez (BD, LA)

2014- José Altuve (2B, LA)

2015- M. Cabrera (1B, LA), sexto

2015- Altuve, segundo (2B, LA)

2015- González (OF, LN), segundo

2016- Salvador Pérez (C, LA)

2016- Wilson Ramos (C, LN)

2016- M. Cabrera (1B, LA), séptimo

2016- Altuve (2B, LA), tercero

2017- Altuve (2B, LA), cuarto

2018- Altuve (2B, LA), quinto

2018- Pérez (C, LA), segundo

2018- David Peralta (OF, LN)

2018- Germán Márquez (P, LN)

2019- Ronald Acuña Jr. (OF, LN)

2020- Pérez (C, LA), tercero

2020- Acuña Jr. (OF, LN), segundo

2021- Pérez (C, LA), cuarto

2022- Altuve (2B, LA), sexto

2022- Luis Arráez (UTI, LA)

2023- Arráez (2B, LN), segundo

2023- Acuña Jr. (OF, LN), tercero

2023- William Contreras (C, LN)

2024- Altuve (2B, LA), séptimo

2024- Pérez (C, LA), quinto

2024- Anthony Santander (OF, LA)

2024- Contreras (C, LN), segundo



MÁS BATES DE PLATA

Con 7. Miguel Cabrera y José Altuve.

Con 5. Salvador Pérez.

Con 3. Magglio Ordóñez, Carlos Zambrano y Ronald Acuña Jr.

Con 2. Jesús Marcano Trillo, David Concepción, Andrés Galarraga, Víctor Martínez, Carlos González, Luis Arráez y William Contreras.

Con 1. Antonio Armas, Edgardo Alfonzo, Melvin Mora, Bob Abreu, Asdrúbal Cabrera, Wilson Ramos, David Peralta, Germán Márquez y Anthony Santander.

BATE DE PLATA POR POSICIONES

Receptores (9). Víctor Martínez (1), Salvador Pérez (5), Wilson Ramos (1) y William Contreras (2).

Inicialistas (5). Andrés Galarraga (2) y Miguel Cabrera (3).

Camareros (11). Jesús Marcano Trillo (2), Edgardo Alfonzo (1), José Altuve (7) y Luis Arráez (1).

Antesalistas (4). Melvin Mora (1) y Miguel Cabrera (3).

Campocortos (3). David Concepción (2) y Asdrúbal Cabrera (1).

Jardineros (13). Antonio Armas (1), Magglio Ordóñez (3), Bob Abreu (1), Miguel Cabrera (1), Carlos González (2), David Peralta (1), Ronald Acuña Jr. (3) y Anthony Santander (1).

Lanzadores (4). Carlos Zambrano (3) y Germán Márquez (1).

Designados (1). Víctor Martínez (1).

Utilitys (1). Luis Arráez (1).

VENEZOLANOS EN POSICIONES DIFERENTES

Miguel Cabrera: tres como antesalista, uno como jardinero y tres como inicialista.

Víctor Martínez: uno como receptor y uno como designado.

Luis Arráez: uno como utility y uno como camarero.

Con información de Venezuelanews / El Emergente.