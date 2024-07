Venezolano Jon Aramburu figura como el mejor jugador emergente de la Copa América 2024

Jon Aramburu, el joven defensa venezolano que se destacó en la Copa América 2024 Credito: Web

13-07-24.-El futbolista venezolano Jon Aramburu se convirtió en una de las mayores sorpresas de la selección de Venezuela durante la Copa América 2024 que se realiza en los Estados Unidos.



El rendimiento deportivo de esta figura fue determinante en los partidos de la fase de grupos ante Jamaica y México, así como en los cuartos de final ante Canadá.



Ante este hecho, los medios estadounidenses The New York Times y The Athletic determinaron que la figura vinotinto encabeza la lista de los cinco jugadores emergentes que más impresionaron durante la Copa América.



El lateral derecho de 21 años fue analizado por estos medios que destacaron su trabajo bajo las órdenes de Fernando “Bocha” Batista.



“Aramburu tiene un gran apetito defensivo. Es un jugador duro que parece disfrutar del desafío de un extremo astuto, un fiel recuperador de balones que disfruta de atrincherarse y defender su flanco, ya sea el izquierdo o el derecho, con todo lo que tiene”, dice The Athletic.



Durante la Copa América el jugador realizó 26 entradas: nueve contra México, seis contra Jamaica y 11 contra Canadá.



“Ningún jugador completó más de 10 en un solo partido de la Premier League durante toda la temporada 2023-2024, una hazaña que Aramburu casi logró en dos de sus primeros tres partidos en el escenario internacional”, agrega el texto.



Aramburu superó en este listado al mediocampista colombiano Richard Ríos, al uruguayo Maximiliano Araujo, al portero costarricense Patrick Sequeira y al paraguayo Ramón Sosa.



*Fuente: Líder en Deportes