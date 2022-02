(VIDEO) Atleta venezolana Yoveinny Mota asegura que no ha recibido apoyo para continuar su preparación de cara al Mundial

09-02-22.-La oriunda de Guatire continúa dando lo mejor de si y esperando la llamada de la Federación para recibir ese apoyo tan necesario de cara a su próximo evento internacional en donde quiere dejar en lo más alto a VenezuelaYoveinny Mota sigue obteniendo resultados en Estados Unidos, dejando atrás marcas nacionales y posicionándose como una de las mejores representantes del atletismo en Venezuela.La atleta de 21 años, es ficha actual de la Universidad de Arkansas, considerada la mejor institución para preparación deportiva de EEUU. Su estadía en tierras norteamericanas le ha permitido crecer y a su vez lograr el fogueo necesario para sus resultados.La atleta ha tenido inconvenientes con la federación, y siempre ha mostrado su disposición de representar a Venezuela. Sin embargo a estas alturas no ha recibido un comunicado del ente federativo para prestarle el apoyo de cara al próximo Mundial de Atletismo que tendrá lugar en Belgrado del 18 al 22 de marzo de 2022.Mota destaca que el tema de ir al campeonato no depende de ella, depende del ministerio. “Tengo tiempo para viajar y participar, serían tres días, sé que ellos cuentan conmigo pero necesito contar con ellos”, aseguró.De igual forma hizo énfasis en que no solo se debe apoyar a los atletas cuando obtengan buenos resultados y en 2022 no ha recibido ningún apoyo en la parte deportiva, situación que espera cambie.Mientras tanto la atleta sigue brillando en Arkansas, estudiando y preparándose para este Ciclo Olímpico de cara a París 2024, el cual está segura de alcanzar gracias al gran esfuerzo que se encuentra desplegando.