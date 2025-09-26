SNTP denuncia difamación en redes sociales contra la periodista Francesca Díaz

26-09-25.-El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció este miércoles 24 de septiembre que la periodista Francesca Díaz está siendo víctima de difamación por parte de cuentas en redes sociales.Francesca Díaz es periodista del estado Bolívar, miembro del equipo de Radio Fe y Alegría en Ciudad Guayana y también escribe para el Correo del Caroní.Según la alerta del Sindicato, Díaz está sufriendo de una campaña de exposición y difamación “por supuestamente entregar información a cuerpos policiales para la detención de presos políticos”.“No existe prueba alguna para tales acusaciones. En un contexto de represión y de restricción al derecho a la información, estas acciones constituyen un riesgo para los periodistas”, prosiguió la publicación del SNTP en su cuenta de la red social X (antes Twitter).Finalizaron informando que “luego de las publicaciones, Díaz ha recibido mensajes amenazantes a través de su número de teléfono personal. Este patrón revela las graves consecuencias de las acusaciones infundadas en su contra y que por constituir delitos tipificados en la legislación venezolana, deben ser oportunamente investigadas”.