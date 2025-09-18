Parciales e incoherentes: Comité Olímpico Internacional (COI) no halla pruebas para vetar a Israel, pero a Rusia si...

El Comité Olímpico Internacional descarta suspender a Israel de las competiciones deportivas, pese a la masacre de decenas de miles de palestinos en Gaza.

A pesar de las agresiones israelíes en Gaza, donde el régimen israelí ha asesinado a más de 65,140 palestinos, el Comité Olímpico Internacional (COI) ha rechazado excluir a Israel de las competiciones deportivas internacionales.

La cuestión de fondo es el doble rasero de la organización que decidió expulsar a Rusia, menos de una semana tras el inicio de la operación militar rusa en Ucrania en febrero de 2022, pero no ha tomado acciones contra Tel Aviv.

Después de la petición del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para que la selección de Israel sea expulsada de competiciones deportivas, el comité deportivo, mediante una carta, defendió el martes su postura intocable sobre el régimen de Tel Aviv: tanto el comité olímpico de Israel como el de Palestina "están reconocidos por el COI y tienen los mismos derechos", explicó.

España encabeza una iniciativa coordinada destinada a persuadir a la Unión Europea para que elimine a Israel de todas las competiciones deportivas internacionales.

"Ambos cumplen con la Carta Olímpica y seguimos trabajando con ellos para intentar mitigar el impacto del actual conflicto en los atletas", agregó la nota.

También, señaló que equipos de ambas delegaciones participaron en los Juegos Olímpicos de París y sus atletas convivieron pacíficamente bajo un mismo techo, en la Villa Olímpica.

En esa línea, afirmó que ambos comités olímpicos cumplen con las normativas, por lo que no puede imponer una sanción "carente de sustento legal".

Europa amenaza con boicotear Eurovisión 2026 si Israel participa

Lo sorprendente es que el COI no haya identificado acciones que justifiquen sancionar a Israel, a pesar de que ocupa territorios palestinos, bombardea a la población civil y esta semana ha lanzado una ofensiva terrestre masiva en la ciudad de Gaza.

La participación de Israel en competiciones deportivas no ha sido restringida por federaciones ni organizadores, aunque la presión de la opinión pública se ha dejado notar de manera creciente en varios encuentros.

La organización con sede en Lausana sí mantiene por ahora sus sanciones a los atletas de Rusia y Bielorrusia, que en los Juegos de París no pudieron participar en representación de sus respectivos países y lo hicieron bajo las siglas AIN (Atletas Individuales Neutrales"), debido al conflicto en Ucrania.

https://www.ahilesva.info/654ba7d3dc76de058bca2a75