(VIDEO) Familia de Rodrigo Cabezas exige fe de vida a un mes de su detención

14-07-25.-Este sábado se cumplió un mes desde la detención del exministro de Finanzas de Venezuela, Rodrigo Cabezas, sin que hasta la fecha se haya ofrecido información oficial sobre su paradero o estado de salud. Cabezas, de 72 años, fue arrestado el pasado 12 de junio en Maracaibo, estado Zulia, por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según denunciaron sus familiares, quienes aseguran no haber tenido contacto con él desde entonces.Su hijo, Rodrigo Cabezas, difundió un video en redes sociales en el que expresó la creciente preocupación de la familia. “Hoy se cumple un mes de la desaparición forzada de mi papá. No sabemos absolutamente nada sobre él y estamos muy preocupados por su estado de salud”, señaló visiblemente afectado.La familia reiteró su llamado al fiscal general, Tarek William Saab, para que se pronuncie públicamente sobre la situación del exfuncionario. “Queremos saber dónde está, en qué condiciones se encuentra, qué cargos se le imputan y por qué no ha sido presentado ante los tribunales”, expresaron en un comunicado publicado en Instagram.En el mensaje, también exigieron una fe de vida y el respeto al debido proceso, así como el derecho a la defensa y a la comunicación con sus seres queridos, conforme a lo establecido por la Constitución venezolana y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país.“Papá, tus hijos te piden la bendición. Tu esposa y tu familia no descansarán hasta saber dónde estás”, concluyó su hijo en el emotivo video.Organizaciones de derechos humanos han denunciado que la desaparición de Cabezas se suma a un patrón sistemático de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, particularmente contra dirigentes políticos, activistas sindicales y defensores de derechos civiles.Rodrigo Cabezas ocupó la cartera de Finanzas entre 2003 y 2008, siendo una figura clave en la implementación del control de cambios y programas sociales del gobierno de Hugo Chávez. Sin embargo, años después se distanció del oficialismo por profundas diferencias con el rumbo económico y político del país, adoptando una postura crítica frente a la gestión actual.