"Nos violan nuestros derechos": 13 venezolanos detenidos temen ser deportados de EEUU a El Salvador

20-04-25.-Un grupo de venezolanos detenido en Estados Unidos, logró hacer una videollamada este Viernes Santo (18 de abril) con sus familiares para denunciar que les están violando sus derechos humanos al hacerles firmar un documento para trasladarlos, supuestamente, a El Salvador.



Desde un centro de detención ubicado en Texas, los jóvenes venezolanos piden que, si van a ser deportados, sea a Venezuela y no a otro país. Aseguran que no son delincuentes.



Oriundos de diversos estados de Venezuela, entre ellos Táchira, el grupo de venezolanos lamentó que se le esté acusando de pertenecer al grupo delincuencial Tren de Aragua por solo tener tatuajes.



«Los tatuajes no definen a nadie», dijo uno de los ciudadanos. «Somos gente trabajadora», soltó otro. «Hace 14 días nació mi hijo y no he podido conocerlo», precisó otro venezolano.



Algunos tienen dos meses detenidos, otros 30 días. El tiempo depende de cada caso. Todos son venezolanos que insisten en su inocencia y reiteran la importancia de que se respeten sus derechos.

