Libertad inmediata. Detención del exdirigente sindical Juan Valor y otros obreros de las industrias básicas de Guayana

Juan Valor en sus momentos de dirigente sindical en Sidor en el 2014 Credito: Referencia Historia de Sidor

14-01-25.-En los días previos de la imposición del nuevo mandato de Maduro, varios dirigentes sindicales y trabajadores activistas fueron detenidos en Guayana. Jesús Ramírez, jubilado de Bauxilum, detenido el 8 de enero, Juan Valor, exdirigente sindical de Sidor, y Romel Zabala, trabajador de Bauxilum, fueron detenidos el 9 de enero.



Este 11 de enero se llevó a cabo la presentación en tribunales del exdirigente sindical Juan Valor, quien fue detenido el pasado 9 de enero por la mañana cuando salía de su residencia en Nueva Chirica, San Félix, y de acuerdo a sus familiares, cuando se disponía para asistir a la convocatoria organizada por la oposición de cara a la toma de posesión presidencial.



Tras más de 24 horas de detención y sin saberse su paradero, se supo que estaba recluido en una sede del Comando Nacional Antiextorsion y Secuestro (Conas). Valor fue presentado en tribunales la tarde de este sábado y le dictaron privativa de libertad en el mismo centro donde estaba apresado, los cargos fueron terrorismo, incitación al odio y resistencia a la autoridad, según informaron sus familiares.



Juan Valor, es muy conocido en la región de Guayana por su trayectoria sindical y como integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares , SUTISS. Al ex dirigente sindical se le asignó un defensor público, tal como ha ocurrido para todos los presos en el marco de las protestas post electorales, no se le permitió la defensa privada.



El mismo día de la detención de Juan Valor, también fue arrestado el empleado de Bauxilum, Romel Zabala, al terminar la movilización convocada por la oposición en la redoma de Chilemex, Puerto Ordaz. La aprehensión de los exdirigentes sindicales y trabajadores activistas se dio en el contexto de las detenciones en la escalada represiva previa a la toma de posesión de Maduro, durante el periodo del 8 al 10 de enero.



En el caso de Juan Valor, de acuerdo a la información de los familiares, presumen que fue detenido tras publicar un video en el que llamaba a trabajadores de las empresas básicas a acudir a las manifestaciones del 9 de enero. Es de recordar también que el pasado de 17 de diciembre fue detenido Ramón Bejarano, ex trabajador de Masisa y defensor de los derechos humanos en la región.



El Sindicato de Trabajadores de Empresas de Manufactura de la Madera y sus Similares #SITRAEMAS rechazaron detención arbitraria del dirigente sindical y trabajador de Sidor, Juan Valor, y de Ramón Bejarano. También se pronunciaron por la libertad de Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público. Así lo hizo saber Jean Mendoza, dirigente sindical de SITRAEMAS, afirmando que “pensar distinto no es delito”.



Desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), que impulsa La Izquierda Diario, se pronunciaron por la inmediata libertad de los trabajadores y activistas sindicales y luchadores sociales, detenidos arbitrariamente, Juan Valor, Romel Zabala, Jesús Ramírez y Ramón Bejarano. Al mismo tiempo se exigieron el cese de la represión, por el derecho a la protesta y libertad de expresión y por plenas garantías de los derechos y libertades democráticas.

