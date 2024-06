Coordinador DDHH para los Adultos Mayores: “Estamos en la peor época que han pasado los pensionados en Venezuela”

Francisco Carmona Credito: RFA

20-06-24.-“El gobierno en Venezuela sigue maltratando a los adultos mayores, no hay ajustes en las pensiones y la situación es crítica”. Así lo afirmó Francisco Carmona, coordinador del Comité de Derechos Humanos para los Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores en el estado Lara.



En entrevista para el programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias, Carmona aseguró que en Venezuela “se endureció la política de exterminio en contra de la población adulto mayor”.



Agregó que la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social se creó con el fin de “pechar a los empleadores con un nuevo impuesto que está acabando con la poca empresa privada que queda y crear un supuesto fondo para el pago de las pensiones”.



Según él, la mayoría de los pensionados “se nos están muriendo de hambre” y “otros de mengua en los hospitales por este desastre”.



“Estamos en la peor época que han pasado los pensionados y jubilados en Venezuela”, remarcó.



27 meses de “silencio administrativo”

Los pensionados del Seguro Social llevan 27 meses sin recibir respuesta a sus peticiones, por lo que están en una situación de extrema necesidad y el gobierno no les brinda ayuda, de acuerdo al entrevistado.



“Ese pliego de peticiones que tiene 10 puntos particulares no ha sido atendido. Han hecho caso omiso totalmente, ha habido un silencio administrativo”, señaló.



Reiteró que los adultos mayores “somos los más golpeados, porque nadie puede sobrevivir ahorita con un ingreso de 3.5 dólares”.



En ese sentido, afirmó que hay muchos adultos mayores en la calle mendigando, pidiendo para poder comer o vendiendo cualquier “caramelito” en las unidades de transporte público.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 777 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/venezuela-peor-epoca-pensionados-jubilados/)