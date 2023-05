(AUDIO) Repudio e indignación: Investigarán al alcalde Paraqueima por humillar a niños con autismo que pintaron un mural

04-05-23.-El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, anunció que la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN) del 2020 investigará al alcalde de El Tigre, en el estado Anzoátegui, Ernesto Paraqueima, luego de que el mandatario municipal emitiera declaraciones discriminatorias contra personas con autismo.A través de sus redes sociales el alcalde criticó un mural ubicado en la calle Coromoto que fue pintado por niños dentro del espectro autista. "¿Quién pinto eso tan horroroso?, ¿Quién hizo eso?, me cuentan que fue los niñitos asperger, ¿con qué lo pintaron con las patas?, ¿Qué intentaron hacer allí, un paisaje?, que cosa tan horrible", dijo Paraqueima.Tras las infelices declaraciones del alcalde, Diosdado Cabello, también diputado de la AN, aseguró que todas las autoridades están obligadas a cumplir con el derecho de defender a las personas TEA. "Todo en la vida tiene sus límites y para eso están las leyes"."Ese señor se la da de loco, en estos días se metió con las mujeres, quedó como un ridículo. Pero te estás metiendo con niños autistas. El Estado son todos los niveles y las alcaldías forman parte del Estado. Revisaremos y actuaremos de acuerdo a como tengamos que actuar", agregó.Por otra parte, la comunidad del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y la Fundación Asperger de Venezuela (FUNDASPERVEN) repudiaron las declaraciones del alcalde de El Tigre, estado Anzoátegui.Ante estás grotescas declaraciones, la comunidad TEA de Venezuela rechazó en un comunicado la forma de expresarse del alcalde Paraqueima, sobre las personas con trastorno del espectro autista, por considerar que su “lenguaje es discriminatorio y ofensivo”. Asimismo recordaron que su conducta viola el artículo 2 de la Ley para la Atención Integral para las Personas con Trastorno del Espectro Autista, recientemente aprobada por la Asamblea Nacional.Por su parte FUNDASPERVEN exhortó a que se realicé un pronunciamiento y se tomen medidas contundentes contra el Paraqueima por su trato irrespetuoso hacia los niños dentro del espectro autista.El director vicepresidente de la ONG Foro Penal Venezolano Gonzalo Himiob destacó en su cuenta de Twitter que “el Art. 81 de la Constitución obliga al respeto de la dignidad humana de las personas con discapacidad, y que lo propio hace el Art. 61 de la Ley para las Personas con Discapacidad.”