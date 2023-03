Suspenden programa radial de locutor zuliano que presuntamente violó a una joven publicista

09-03-23.-La emisora OK101 FM anunció este miércoles que suspendió el programa “Ni tan cuadrados” conducido por el locutor Lenín Rojas después de las denuncias de presunto abuso sexual en su contra.



“Consideramos que deben ser las autoridades competentes y los involucrados quienes determinen las responsabilidades del caso”, reza el comunicado publicado en Instagram.



Asimismo, señaló que “no avala ni justifica ningún acto reñido contra las normas, la moral, las buenas costumbres y la salud física y psicológica de ningún ciudadano”.



En contexto



El locutor zuliano Lenin Rojas fue imputado el pasado lunes por el Ministerio Público por presunto delito de agresión sexual contra una mujer.



El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó que Rojas fue señalado por los delitos de actos lascivos y acoso u hostigamiento.



En días recientes un joven identificada como María Virginia Montiel, de 20 años, aseguró que Rojas la agredió sexualmente en 2020 y denunció irregularidades en el proceso judicial.



“Este proceso ha sido irregular y sucio. Se me negó el derecho a un abogado, se me negó el acceso a ver mi expediente. Se me hizo un examen forense y confirmó que sí fui abusada sexualmente y la fiscal 51 me confesó que ella lo había extraviado por error“, explicó.



Destacó que, debido a que se perdió la prueba forense, Rojas solo fue imputado por los delitos de acoso y actos lascivos.



Por su parte, Lucia Di Vita, otra de las presuntas víctimas de agresión sexual de Rojas, hizo pública su denuncia en su cuenta de Twitter.



Di Vita destacó que en 2007 empezó sus estudios de Comunicación Social en la Universidad Rafael Belloso Chacín en Maracaibo, estado Zulia, junto a Rojas, año en el que presuntamente iniciaron las agresiones sexuales en su contra.



Según el relato, Rojas y ella se reunieron en la casa de él para hacer un trabajo, pero afirmó que el locutor la sometió en su cama y no la dejó moverse hasta concluir los supuestos actos lascivos.



“Recuerdo ponerme a temblar cuando me cruzaba con él en los pasillos, él sin vergüenza me saludaba como si nada, yo me sentía muy mal y muy culpable. Menos mal no me tocó coincidir en muchas más materias con él. Terminé la universidad y me mudé a España”, señaló.





(VIDEO) Joven estudiante de publicidad denuncia violación por parte de un locutor zuliano