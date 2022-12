Escándalo por presunto abuso sexual en un colegio del Zulia. La policía se llevó detenido al vigilante y citó a directora del plantel

Unidad Educativa Francisco Esparza García Credito: NAD

08-12-22.-Un escándalo por presunto abuso sexual contra siete menores de edad, se registró en la Unidad Educativa Francisco Esparza García, ubicado en la urbanización La Pomona, calle B de la parroquia Cristo de Aranza, municipio Maracaibo del estado Zulia.



A las 10 de la mañana de este 8 de diciembre, funcionarios de la brigada canina de Polimaracaibo aprehendieron a Jesús Bracho, de 54 años, quien labora como vigilante en la institución desde hace un año.



Bracho es señalado por siete menores de edad de haberles hecho propuestas indecentes, según los vecinos.



La denuncia la habría hecho el padre de una de las menores, quien llamó a la Policía. Al momento de la detención, el señalado se encontraba haciendo trabajos como electricista en una de las casas cercanas al liceo.



Asimismo, se supo que también fue citada a declarar la directora del recinto educativo.



Habitantes de la urbanización manifestaron su consternación ante los hechos y manifestaron a Noticia al Día que no salen del asombro porque describen a Bracho como un hombre tranquilo, trabajador y bondadoso.



«No metemos las manos en el fuego por nadie porque serían las autoridades quienes determinen si hizo algo malo o no, pero Jesús es un hombre que no demuestra morbo, de verdad nos sorprendió este caso», expresó una vecina que no quiso identificarse.



«Él sobrevive porque hace trabajos en los colegios y liceos de la zona, además colabora y hace trabajos en varias casas de la urbanización».



«Conozco al señor y nunca vi nada raro en él, se la pasa en casa haciéndome arreglos del hogar, pero parece que padece una condición especial y eso deberían investigarlo primero», comentó una educadora.



«Ese señor vive solo porque su esposa e hijos están en Colombia».



Graves denuncias sobre lo que ocurre dentro de la institución

«Hoy se celebró el parrandón navideño en ese colegio y al terminar llegó la Policía porque siete menores lo acusaron, pero deben investigar porque ahí en ese liceo pasan muchas cosas irregulares con el comportamiento de algunas de las menores».



Continuaron explicando a NAD que «escenas vulgares entre ellos y consumo de estupefacientes son algunas de las cosas que vemos desde nuestras casas con impotencia porque nadie se atreve a denunciar», explicó otro de los vecinos que teme identificarse por alguna represalia en su contra.

