Tarek William Saab: Nuestro deber es proteger el "romanticismo de ser niño o adolescente"

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab Credito: Web

03-12-22.-El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, dictó una ponencia sobre la actuación del Ministerio Público contra el acoso escolar en marco del “Congreso Nacional del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente: Violencia entre pares en el sector educativo”.



Durante su intervención realizada desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, el titular de la acción penal hizo un llamado para sumar esfuerzos entre las instituciones del Estado y llevar este tipo de actividades a todo el territorio nacional: “Así lo asumimos desde el Ministerio Público, debe replicarse en todo el país para prevenir algo tan grave como el acoso escolar; que en su pico más alto lleva a la muerte de niños, niñas y adolescentes”.



En tal sentido, reiteró el compromiso de la institución con salvaguardar el desarrollo integral de las nuevas generaciones: “Nuestro deber es proteger hasta las últimas consecuencias el romanticismo que conlleva ser niño o adolescente. Está en nuestras manos ser los garantes de la dignidad humana de los jóvenes”.



También añadió el máximo representante de la institución que en los próximos días el Ministerio Público inaugurará el servicio 0-800-BULLYING, a los fines de atender y canalizar denuncias relacionadas con el acoso escolar.



El alto funcionario reveló que el Ministerio Público está trabajando en una propuesta de reforma a la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente; a los fines de revisar las sanciones penales para las personas menores de 18 años de edad que incurran en hechos punibles de extrema gravedad.



“Creo que, según la ley, los adolescentes entre 14 y 17 años que cometen delitos atroces pueden estar de cinco a diez años recluidos. ¿Qué van a hacer después? En esas condiciones, yo veo grave que eso pueda ser así”, valoró Saab.



De igual modo, señaló que el Ministerio Público ha propuesto una nueva normativa legal para prevenir, atender y sancionar el acoso escolar: “Si dejamos que esto transcurra sin sanción para los agresores se convertirá en una práctica permanente. No estamos hablando sobre situaciones aisladas, porque se hacen persistentes cuando las autoridades no actúan”.



Como parte de su análisis, Saab consideró que el acoso escolar es solo uno de tres fenómenos (junto al consumo de drogas y la pedofilia) que persiguen modificar negativamente paradigmas establecidos: “No podemos permitir que a los países que estamos en contra de eso se nos llame atrasados. No se trata de progresismo, es una regresión”, comentó.



Educación y prevención



Para contrarrestar la penetración de esas tendencias nocivas, el Fiscal General recordó que el Ministerio Público emprendió este año el desarrollo de tres campañas de prevención en contra del acoso escolar, del consumo de drogas y de la pedofilia; con el fin de educar y generar conciencia en la sociedad.



“Sabemos lo que está en juego, se trata del futuro de nuestra patria. Si creemos en la dignidad humana y luchamos por los derechos humanos, hay que abrirse al debate y hay que darlo”, aseveró.



Cifras



Sobre el accionar del Ministerio Público, el Fiscal General detalló que en Venezuela, durante transcurrido del año 2022, se han contabilizado 341 casos de violencia en el contexto escolar, que han conllevado a 138 imputaciones, 65 acusaciones y 11 condenas.



“Hay que darle una atención temprana a las víctimas de acoso escolar para evitar que terminen en deserción o el suicidio”, consideró Saab.



Vale señalar que al encuentro acudieron también representantes de la Defensa Pública y el Poder Judicial.