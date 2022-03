Zulia: Denuncian que Corpoelect y la GNB no responden por brutal accidente donde murió joven madre

Karol Deiber Bautista Salcedo, fallecida en el trágico accidente Credito: NAD

22-03-22.-Corpoelect y la Guardía Nacional instituciones involucradas en el trágico accidente donde perdió la vida la joven madre Karol Deiber Bautista Salcedo el 8 de septiembre de 2021 no han querido reconocer ningún tipo de indemnización a las dos niñas huérfanas: Diana y Joahanna.



El esposo de la fallecida ha solicitado ante los despachos de Corpoelet lo que corresponda a las niñas debido a que Karol Baustista se encontraba en una unidad de dicha institución eléctrica cumpliendo con una actividad laboral cuando fue impactada por la camioneta de la Guardia Nacional.



Quieren taparlo todo. Ni levantamiento del cadáver de mis esposa. Karol tenía la responsabilidad de organizar las cuadrillas allí. Para el momento del choque ella se encontraba laborando. No es justo que mis hijas al dolor de quedar huérfanas a temprana edad, de perder a su madre en una forma tan violenta e inesperada no reciban lo que, por derecho, les pertenece. Yo no estoy reclamando nada para. Reclamo por mis niñas, dijo Yhon Edixon Osma Velasquez, padre de las menores.



Una mujer luchadora



Karol Deiber Bautista Salcedo era una joven trabajadora. De sus deberes en la Alcaldía de San Francisco fue comisionada en las oficinas de Corpoelet donde, por su dilencia y preperación, comenzó a formar parte del personal administrativo.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 361 veces.

La fuente original de este documento es:

NAD (https://noticialdia.com/2022/03/corpoelect-no-responde-por-el-brutal-accidente-donde-murio-joven-madre-hijas-de-karol-bautista-deben-ser-indemnizadas/)