Efemérides 7 de octubre: Jornada por el Trabajo Decente – Ataque terrorista de Hamas y respuesta genocida de Israel

Es 7 de octubre de 2025. Han transcurrido 280 días del año y faltan 85 días para su terminación. Hoy es martes.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

Algunas efemérides de un día como hoy, 7 de octubre:

Semana Mundial del Espacio 2025. Del 4 al 10 de octubre. Ver en efemérides de inicios de esa semana: Efemérides del 5 de octubre (Versión de 2025). Jornada Mundial por el Trabajo Decente. La llevan adelante sindicatos de distintas partes del mundo, con movilizaciones por el "trabajo decente", empleos seguros y sin riesgos, así como salarios dignos (no precarios ni miserables). Tener ‘trabajo decente’ implica un empleo productivo que genere ingresos justos, con seguridad laboral y cobertura social para el desarrollo personal y la integración social, con libertad de expresión, de organización y de participación en las decisiones que puedan afectar a la vida del empleado, en igualdad de oportunidades y de trato para todas y todos los trabajadores, mujeres y hombres o de condiciones especiales. Esta efeméride es auspiciada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y se enfoca en que el "trabajo decente" debe ser una prioridad en las políticas y acciones gubernamentales para la recuperación del crecimiento económico de las naciones, contribuyendo a la construcción de una nueva economía mundial. Su principal objetivo es asegurar el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores, promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se procura la "generación de oportunidades para que todos los hombres y mujeres accedan a un empleo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad, y dignidad humana". Supone apuntar al objetivo de acabar con la precariedad laboral, garantizando empleos de calidad. Para el año 2022 el tema central fue "Justicia Salarial". La iniciativa en 2023, reivindicó el trabajo decente como derecho y su tema central se vincula con la salud laboral: "Un Trabajo Decente tiene que ser un Trabajo Saludable". En 2024, el lema fue: "La gente trabajadora merece paz y democracia", poniendo énfasis en cómo los conflictos y regímenes autoritarios obstaculizan el acceso a empleos dignos y seguros. En 2025 el lema es: "Trabajo decente, derecho, no privilegio", por lo que podríamos decir también que gobernar para el privilegio de pocos es acabar con el trabajo decente para los demás. Las y los trabajadores de Venezuela sabemos que no es "decente" remunerar el trabajo con salarios mínimos de menos de dólar al mes y que eso equivale a semiesclavitud y precariedad extrema oficializada. En este país para que un trabajo sea decente debe ser acorde con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que entre otros derechos laborables incluye en su Art 91 que el salario mínimo debe corresponderse con el costo de la canasta básica (casi 1000 dólares frente a menos de un dólar mensual que hoy se paga: "salario cero"). Esta gravísima violación de la CRBV es literalmente mortal para la clase trabajadora. Día Mundial del Algodón, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a fin de generar conciencia en la población acerca de la importancia histórica del algodón a nivel mundial en el desarrollo económico y sostenible, el comercio internacional y la mitigación de la pobreza, especialmente en los países en desarrollo. El día tiene entre sus principales metas que los países menos desarrollados tengan mejor acceso a los mercados relacionados con este producto, fomentar políticas comerciales sostenibles y permitir que estos países se beneficien más de cada paso de la cadena de valor del algodón. De acuerdo a estimaciones efectuadas, el comercio internacional de algodón genera aproximadamente 18 mil millones de dólares anuales. La fibra de algodón constituye una fuente importante de sustento para agricultores, trabajadores rurales y sus familias, destacando el papel de las mujeres en la producción de algodón. La creación de esta efeméride surgió en el año 2019, cuando cuatro grandes productores del África subsahariana -Benin, Burkina Faso, Chad y Malí, conocidos como los Cuatro del Algodón (C-4)- propusieron a la Organización Mundial del Comercio (OMC) su celebración anual con el objetivo de aumentar la visibilidad del sector y su papel fundamental en el desarrollo económico, el comercio internacional y el alivio de la pobreza. Día Internacional de la Neuralgia Trigeminal, considerada una enfermedad rara y poco frecuente del Sistema Nervioso Periférico. Desde el punto de vista médico una neuralgia es un dolor intenso localizado en un nervio sensitivo y sus ramificaciones, ocasionado por la irritación o el daño en el propio nervio. En el nervio trigémino, (conformado por el nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular) el dolor se localiza de manera muy intensa en la cara, siendo afectados la frente, la boca, mandíbula, orejas, labios, nariz, cuero cabelludo o mejillas. Generalmente esta patología se presenta en personas con antecedentes de enfermedades que afecten o dañen los nervios, como la esclerosis múltiple, un tumor, un vaso sanguíneo hinchado, un trauma facial o a consecuencia de una cirugía oral. El dolor se presenta por un estímulo en el área afectada, por ejemplo cepillarse los dientes, al masticar, afeitarse o lavarse la cara. Esta enfermedad puede generar ansiedad y depresión, así como el deterioro de la calidad de vida del paciente, afectando sus actividades. Semana Mundial del Espacio. Del 4 al 10 de octubre: Es un evento anual que celebra la ciencia, la tecnología espacial, y su impacto en el desarrollo y mejora de la sociedad y vida humana. Según la página web de la ONU, el tema de esta Semana Mundial del Espacio 2024 es: "El espacio y el cambio climático". Ver en efemérides del día anterior: https://www.aporrea.org/cultura/n397261.html En 1842, muere en Caracas María Antonia Bolívar y Palacios, hermana del Libertador Simón Bolívar (n. 1777). No era partidaria de la Independencia de Venezuela, pero mantenía la relación de afecto fraternal con su hermano menor. En 1885, nacimiento del científico y premio Nobel Niels Henrik David Böhr, cuyas investigaciones contribuirán enormemente a la comprensión de la estructura del átomo y la mecánica cuántica. Nació en Copenhague (Dinamarca). En 1912 nace en Lima, Perú, Fernando Belaúnde Terry, presidente del Perú en dos ocasiones, de 1963 hasta 1968 y de 1980 hasta 1985. En 1931, nace en Sudáfrica el arzobispo anglicano Desmond Mpilo Tutu, pacifista sudafricano negro y antiapartheid. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1984. En1938 en Alemania, el Gobierno nazi ordena que todos los pasaportes de los judíos lleven la letra J como distintivo discriminatorio. En 1949 surge la República Democrática de Alemania (RDA), tras la ocupación de Alemania con la derrota de los nazis al acabar la II Guerra Mundial. Alemania del oeste quedó bajo control de los ejércitos aliados occidentales, mientras que el Ejército Rojo de la ex URSS entró por el este. El 7 de octubre de 1949 se fundaba, con Wilhelm Pieck como primer presidente, la República Democrática Alemana en territorio alemán ocupado por los soviéticos. La RFA o República Federal Alemana se negó a reconocerlo como un estado durante 20 años, hasta los años 70. Años después se daría la "caida del Muro de Berlín" y la reunificación alemana. Cumple años Vladimir Putin, nacido el 7 de octubre de 1952, en Leningrado (actual Rusia). Es el segundo presidente de Rusia tras la desaparición de la Unión Soviética y conductor de la guerra que actualmente libra Rusia contra Ucrania. Antes había sido parte de los servicios secretos de la Rusia estalinista y en la actualidad encabeza a una potencia imperialista emergente como es la rusa. En 1975, se funda la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ) en Barinas, Venezuela. Comienza la intervención militar británico-estadounidense en Afganistán en 2001. La guerra en Afganistán (2001-2021) se inició con la invasión llevada a cabo por los Estados Unidos y sus aliados el 7 de octubre de 2001 y finalizó con el retiro militar norteamericano ante la caída de la capital Kabul que pasó nuevamente a manos del movimiento Talibán, el 15 de agosto de 2021. La retirada total de tropas estadounidenses se produce el 30 de agosto del mismo año. La guerra y ocupación tuvo una duración de veinte años, la más larga para los norteamericanos. La guerra fue declarada bajo la presidencia de George W. Bush, teniendo como antecedente los atentados del 11 de septiembre de 2001, que derribaron las Torres Gemelas en Nueva York. Bush buscó justificarla con el objetivo de desmantelar a la red Al Qaeda y derrocar al gobierno de los talibanes al que acusaba de proteger a grupos terroristas. La invasión fue poyada por la OTAN, y la guerra la desarrolló liderando una coalición internacional que comprendía a países como Reino Unido, Australia y Alemania, pero que llegó a incluir tropas de otras naciones. Durante el periódo de ocupación USA estableció un supuesto "gobierno democrático" títere, pero lo que hizo fue causar sufrimientos y no resolvió los problemas del país ni pudo garantizar finalmente la seguridad de la población, especialmente la de las mujeres afganas ante el fundamentalismo musulmán misógino y la crueldad de los talibanes. Salieron de Afganistan con mucha pena y ninguna gloria, y el país quedó a merced de las leyes del fundamentalismo islámico, imponiéndose su rigor principalmente contra los derechos de las mujeres. En 2007, Costa Rica aprueba por medio de un referéndum la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, apenas por un 3,22 % de diferencia entre el SÍ y el NO. El balance de la aplicación de dicho tratado (dentro de una concepción neoliberal) y sus beneficios o perjuicios es un tema de discusión, porque parece que Costa Rica hoy en día no está nada mejor. En 2010, le es concedido el Premio Nobel de Literatura al peruano Mario Vargas Llosa. Entre sus obras: Conversación en la Catedral, La guerra del fin del mundo, La Fiesta del Chivo, La Ciudad y los perros... Vive en España y abraza ideas políticas neoliberales. En 2012 Hugo Chávez es reelecto a la presidencia, hace 10 años, aunque no podrá ejercer su cargo debido a su enfermedad y muerte. Tal día como hoy en 2012 se celebraron las elecciones presidenciales venezolanas en las que Hugo Chávez, obtiene la victoria y es reelecto para un nuevo período presidencial constitucional de 2013 a 2019. Chávez gana por cuarta vez la presidencia logrando el 54,5% de los votos con una participación muy alta del 81% de los electores. Su oferta principal fue el Plan de la Patria. Tras conocer los resultados dijo: "Y aquí estamos, hemos llegado para vencer y seguir venciendo. No habrá fuerza imperialista, por más grande que sea y hoy lo hemos demostrado, que pueda con el pueblo de Simón Bolívar. Venezuela más nunca volverá al neoliberalismo, Venezuela seguirá transitando hacia el socialismo democrático y bolivariano del siglo XXI". Luego, el 20 de octubre daría a conocer su propuesta de un Golpe de Timón al proceso revolucionario, pero poco después tendría que anunciar el imperativo de someterse a un nuevo tratamiento contra la reaparición de un cáncer que le aquejaba. Chávez moriría al año siguiente y sus proyectos no podrían concretarse, cayendo Venezuela, a poco tiempo de su ausencia, en lo que él dijo que jamás volvería: las políticas del neoliberalismo, y truncándose el camino hacia el "socialismo democrático". En 2015, por el caso "Fifagate", el Comité de Ética de la Asociación Internacional de Federaciones de Fútbol (FIFA) suspende al presidente de la organización, Joseph Blatter, y al vicepresidente, Michel Platini, señalados de presuntos hechos de corrupción. Luego, ambos fueron penados con varios años de inhabilitación para ejercer como dirigentes de fútbol. En 2016, se reinaugura a todo público el Teleférico de Mérida "Mukumbarí", en Venezuela. Es el teleférico más alto y largo del mundo, con 12,5 kilómetros de trayecto y una altura máxima de 4.765 m. Va desde la ciudad de Mérida hasta la cima del Pico Espejo, en el parque nacional Sierra Nevada, en los Andes venezolanos. Había estado cerrado desde 2008 para su modernización y tras ser reinaugurado en etapa pre-comercial, finalmente quedó accesible a todo el público el 7 de octubre de 2016. En 2021, el novelista Abdulrazak Gurnah, nacido en Tanzania, gana el premio Nobel de Literatura. Gurnah, que creció en la isla de Zanzíbar pero llegó a Inglaterra como refugiado a finales de la década de 1960, fue galardonado por su escritura "empática y sin compromisos de los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados atrapados entre culturas y continentes". Ha publicado una decena de novelas además de libros de cuentos. Su novela "Paradise" (1984), está ambientada en África Oriental durante la Primera Guerra Mundial. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n368360.html En 2021, miles de inmigrantes haitianos, junto con venezolanos y cubanos se congregan en la ciudad balnearia de Necocli en Colombia con miras de migrar a Estados Unidos, pasando a través del peligroso Darién, donde muchos migrantes han perdido la vida. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n368340.html Militantes palestinos de Hamás disparan desde Gaza cohetes hacia Israel y realizan una incursión en territorio dominado por el Estado sionista, causando muchos muertos y heridos civiles, y tomando rehenes israelitas. La acción es condenada a escala mundial, pero en respuesta, Israel inicia lo que se convertiría en un genocidio contra la población palestina de Gaza contabilizado -según los cálculos más conservadores- en más de 60 mil muertos hasta el momento (incluyendo niños, mujeres, ancianos), y arrasando escuelas, hospitales, sedes de ayuda humanitaria, prensa, etc.). Como parte de esta ofensiva bombardearía también al Líbano. Guterres, Sec. Gral. de la ONU hace un llamado inocuo a esfuerzos diplomáticos y cese de violencia en Gaza. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n386823.html En 2023, (VIDEO) se lleva a cabo en Caracas acto político-cultural por la libertad de trabajadores y luchadores sociales presos. Ver: www.aporrea.org/trabajadores/n386805.html

Por razones de extensión se publica sólo una selección y otras efemérides de la fecha que esta vez son omitidas se podrían ir incluyendo en versiones de próximos años.

Aporrea como página alternativa del movimiento obrero y popular autónomo y combativo, pone especial énfasis en efemérides que atañen a la historia, los personajes y la lucha revolucionaria de la clase obrera y los sectores populares en el mundo y en Venezuela.

Las Efemérides que publicamos son fruto de la investigación, recopilación y elaboración efectuada por Aporrea, con la colaboración de Maricarmen Gómez F., autora de artículos y otros contenidos en http://www.aporrea.org

Para la documentación parcial de algunas de las efemérides se utilizó la Inteligencia Artificial.