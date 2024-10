Efemérides del 17 de octubre: Día para la Erradicación de la Pobreza

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Efeméride reconocida por las Naciones Unidas en 1992, su primera celebración fue en 1987, cuando decenas de miles de personas se concentraron en París, Francia, para manifestarse a favor de los Derechos Humanos y la Libertad, en honor a las víctimas de la pobreza, el hambre, la violencia y el miedo. El propósito de la fecha es promover una mayor conciencia en favor de la erradicar la pobreza y de la indigencia en todos los países, en particular en los llamados "países en desarrollo" (en realidad semi-coloniales, neocoloniales o dominados) y no sólo por las necesidades de los pobres sino del mundo entero. Pero, por supuesto, no se erradica en un día, ni manteniendo los mismos modelos socio-económicos y políticos (el sistema de explotación capitalista a escala global, del que es parte Venezuela). Sin embargo, puede servir la fecha para avivar todo lo que pueda contribuir con el fin de erradicarla. En Venezuela, las políticas sociales aplicadas durante los años de gobierno de Chávez contribuyeron a lograr una disminución considerable de la pobreza, pero por lo visto no fue "sustentable", porque la burocracia, la corrupción y el rentismo volvieron a devorarlo todo con el paso de los años y la pobreza, después de aquel período volvió a profundizarse, con un retroceso atroz en los indicadores. Hugo Chávez se había planteado el objetivo de llevar la "pobreza a cero", pero hoy ni siquiera se conocen las estadísticas sociales en el país. En septiembre de 2013, el presidente Maduro declaró: "Voy a cumplir la meta en 2019 de cero pobreza, en homenaje al comandante Chávez" (Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n235787.html), pero en los años siguientes, para los trabajadores y sectores populares venezolanos, lo que fue llevado a "cero" fueron los salarios, jubilaciones y pensiones (en su equivalencia en dólares y su capacidad de cobertura de la canasta básica o de la simple alimentaria, contraviniendo el Art 91 de la Constitución). En lugar de seguir rumbo a la erradicación de la pobreza, ésta se fue multiplicando, mientras el capital y las élites malformadas con el sacrificio del pueblo seguían sacando beneficios. A falta de suficientes y confiables datos oficiales en Venezuela, es preciso recurrir a fuentes académicas para conocer las estimaciones sobre la pobreza: según la Encuesta sobre Condiciones de Vida (ENCOVI) realizada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en 2022 más de la mitad de la población venezolana, el 53,3%, vivía en pobreza extrema, mientras el 81,5%, cifra que también incluye los anteriores, se encontraba por debajo del umbral de pobreza (aunque tuvo una reducción de 8,5 puntos porcentuales en comparación con 2021). Venezuela ya era, según los datos, por lo menos para 2022, el país más desigual del mundo desde el punto de vista del ingreso y volvió a aumentar enormenente la brecha entre los pobres y los ricos (¿"socialismo" o capitalismo del peor?). Respecto a 2023, los hallazgos más relevantes de la ENCOVI recogen que 2.6 millones de niños, niñas y adolescentes venezolanos van de forma irregular a la escuela; 31% de los hombres entre 12 y 17 años reporta haber dejado la escuela por tener que trabajar; 45% de los pobres que enferman no van al médico; cambios en los flujos migratorios; más venezolanos viven en condiciones de riesgo en los últimos 5 años; el 89% de los hogares padece inseguridad alimentaria (que para un tercio del país es moderada y severa). Para acabar con la pobreza hay que cambiar el régimen socio-económico, nacional y también mundial, que la ocasiona y se nutre con ella, y poder producir bienes y servicios suficientes con ingresos dignos para la población. No es sólo un cambio de nombre, y supone liberar a la humanidad de la explotación del trabajo, sostenida para enriquecer a unos pocos. Las grandes potencias, mientras explotan recursos de los países sometidos, ofrecen "ayudas" a los pobres que genera su economía capitalista global.