Efemérides del 5 de octubre: Día Mundial de los y las Docentes

Semana Mundial del Espacio . Del 4 al 10 de octubre: Es un evento anual que celebra la ciencia, la tecnología y su impacto en el desarrollo y mejora de la sociedad y vida humana. Según la página web de la ONU, el tema de esta Semana Mundial del Espacio 2024 es: "El espacio y el cambio climático", que celebra el impacto transformador de la tecnología espacial en la batalla contra el cambio climático, el papel de la exploración espacial en la mejora de la comprensión de relación entre el buen estado del espacio y el uso que la humanidad hace del mismo y, más concretamente, del área orbital que rodea a la Tierra; por cuanto la exploración espacial y la observación remota de la Tierra pueden ayudar a medir el cambio climático, identificar la contaminación en la tierra y en el mar o apoyar el manejo sostenible de la gestión económica en los países en desarrollo, entre otros beneficios. Esto, mediante satélites de observación de la Tierra y otras tecnologías relacionadas. Ver: https://www.un.org/es/observances/world-space-week En estas fechas se conmemoran hitos de la exploración del espacio: el 4 de octubre de 1957 se lanzó el Sputnik I, el primer satélite terrestre artificial (creado y lanzado por la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas). El establecimiento de esta semana se relaciona con la fecha del primerTratado del Espacio Exterior que tuvo efecto el 10 de Octubre de 1967, suscrito por 107 Estados, referido a los Principios que deben regir las Actividades de los Estados en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Se traslada al espacio exterior o ultraterrestre la aplicación general del derecho internacional y se acuerda el concepto de no apropiación, reservando así el espacio exterior y los cuerpos celestes como libres, para exploración y uso por todos los Estados, prohibiendo a cualquier nación reclamar el territorio o sus recursos, haciendo responsables a los países del daño derivado de sus actos sobre el espacio exterior. Pero hoy empresas de grandes ricos excéntricos también están actuando sobre el expacio exterior, que cada vez se llena más de chatarra espacial en el entorno de La Tierra.

En 1964 "The Beatles" lanzan su primer single, en el Reino Unido (en un formato sencillo de 45 RPM en Parlohone Label). La canción "Love Me Do", rápidamente llegará a ocupará puestos sobresalientes del ranking. Más tarde fue lanzado en los Estados Unidos, también en 1964 y se posiciona en el primer lugar. "The Beatles" harían historia.