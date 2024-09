Efemérides del 28 de septiembre: Día por... ¡Acceso Universal a la Información! y ¡Aborto Legal y Seguro!

Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Promueve el reconocimiento y el respeto del acceso universal a la información, un reclamo que nace de los pueblos y de los movimientos por los derechos civiles, pero designado por la Conferencia General de la UNESCO. La resolución fue propulsada en busca de una mayor información con transparencia como derecho de todas las personas; el Derecho a Saber. Existen países en los que aún no se han aprobado leyes nacionales por el derecho a la información, y son muchos más aquellos en los que los gobiernos realmente no las acatan o no las respetan. Se reclama el derecho a acceder a la información de las administraciones públicas como vía esencial para facilitar la participación ciudadana y garantizar la rendición de cuentas. En Venezuela, según su Constitución (CRBV) "...Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura...", de acuerdo con los principios de dicha Constitución, "...así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes". Pero, desgraciadamente, luego de los inicios democratizadores de la revolución bolivariana, se ha producido un retroceso cada vez más marcado y hay prácticas, así como leyes malamente aprobadas, con elementos francamente anticonstitucionales, que restringen el acceso a informaciones que deberían estar al alcance de toda la ciudadanía; tan es así que hasta hay estadísticas que se ocultan o ya no son emitidas por el Estado, que incluso pretende aplicar la "confidencialidad" en asuntos que en tiempos del Gobierno de Hugo Chávez, con la Constitución de 1999, estaban disponibles y al alcance del pueblo (tal es el caso de la tristemente célebre Ley Antibloqueo aprobada por la ANC durante el gobierno de Nicolás Maduro). En estos momentos también está siendo afectado el derecho a la información electoral veráz. Los artículos 51, 132, 141 y 143 de la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela, son el pilar fundamental para la defensa del derecho de acceso a la información pública. En el artículo 143 se expresa claramente que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados oportuna y verazmente por la administración pública sobre el estado de sus actuaciones. El 28 de septiembre, por lo tanto, es un día apropiado para demandar el restablecimiento de este derecho del pueblo venezolano.