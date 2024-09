Efemérides 12 de septiembre: Nacimiento de Aníbal Nazoa - Muerte de Aquiles Báez y de Román Chalbaud. ¡Grandes venezolanos!

En 2019, el presidente Maduro asegura que: "desde Colombia están preparando 10 planes para matarme". Denunció que lo hacían con el respaldo del gobierno de Estados Unidos (EEUU). "El imperialismo norteamericano y el presidente de Colombia, Iván Duque, me quieren matar. Desde Colombia están preparando 10 planes para matarme", alertó en esa oportunidad el jefe de Estado. Y agregó: "Nosotros sí tenemos pruebas y la vamos a presentar frente el Consejo de Seguridad con video, fotos, con todo los testimonios en cómo el gobierno de Colombia esta preparando terroristas para hacer ataques terroristas, objetivos militares, civiles, institucionales para tratar de asesinar al presidente Maduro desde el gobierno de Colombia. Tenemos las pruebas", Al decir esto, recalcó al mismo tiempo el compromiso del Gobierno Nacional de consolidar la paz y mejorar las relaciones entre ambas naciones, pese a que responsabilizó a la administración de Duque de haber generado los escenarios para crear caos y desestabilización en Venezuela: "Iván Duque mírame, solamente te digo en nombre de Venezuela y la Fuerza Armada Bolivariana, no te metas con Venezuela". El ministro para Relaciones Exteriores para ese momento, Jorge Arreaza informó que el gobierno venezolano presentaría ante la ONU las pruebas sobre los actos terroristas gestados desde Colombia contra Venezuela.Ver: www.aporrea.org/actualidad/n346691.html. Aún no había llegado al gobierno colombiano Gustavo Petro.