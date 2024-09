Efemérides 6 de septiembre: EEUU reconoce tener cárceles secretas – Bolívar escribe la Carta de Jamaica (Texto)

Se festeja el Día Mundial del Sexo (oral). No tiene, que se sepa, reconocimiento formal. Por lo visto, la fecha no es casual, ya que se corresponde con la numeración del día y mes que coincide con el número de la posición sexual conocida como "el 69", en la cual dos personas se hacen sexo oral de manera mutua y simultánea. No hay que confundirlo con el 4 de septiembre, que es la fecha elegida por la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS, por sus siglas en inglés -World Association for Sexual Health-) para promover la salud sexual, el bienestar y los derechos sexuales de todas las personas. Parece ser un misterio de dónde ha salido este día del Sexo Oral. También hay un "Día Internacional del Cunnilingus" (practicado sobre los genitales de la mujer) que es el 14 de abril.