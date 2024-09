Efemérides del 5 de septiembre: Día Internacional de la Mujer Indígena

En 1961 en lo que fuera Yugoslavia, representantes de 24 naciones se reúnen en Belgrado (actual Serbia) en la primera Conferencia de Países No Alineados. Líderes de países que habían logrado salir del colonialismo y ensayaban un desarrollo independiente, se encontraron para analizar y llegar a acuerdos en torno a problemas propios de estas naciones y del mundiales en aquel momento. El Movimiento de Países No Alineados (NOAL o MPNA) se agrupó durante la llamada Guerra Fría, en la segunda mitad del Siglo XX, cuya finalidad era conservar su posición neutral y no aliarse a ninguna de las superpotencias en conflicto: la Unión Soviética (URSS) y los Estados Unidos (EE.UU). Tras la disolución de la URSS, se enfocó hacia los intereses del Tercer Mundo, frente a las grandes potencias, en defensa de la independencia de los países, del principio de no intervención y la mútua solidaridad frente al avasallamiento de los países más ricos y poderosos.