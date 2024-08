Efemérides del 30 de agosto: Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas . Según la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, proclamada por la Asamblea General en su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992, como conjunto de principios que deben ser aplicados por todos los Estados, se producen desapariciones forzadas siempre que: «se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y queluego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.» Es considerada como una de las más graves violaciones de Derechos Humanos, utilizada para infundir el terror en los ciudadanos y además de afectar a las víctimas directas, también afecta severamente a los familiares más cercanos de las y los desaparecidos, a sus comunidades u organizaciones y al conjunto de la sociedad, además incidir en contra de la práctica y ejercicio de la democracia. Es un problema mundial, pero se dan principalmente en las dictaduras militares y en los regímenes represivos, incluyendo en su alcance el hostigamiento de los defensores de los derechos humanos, de los parientes de las víctimas que reclaman su aparición, de las y los testigos, de las y los abogados defensores o acusadores que se ocupan de los casos de desaparición forzada. A menudo se usa como "justificación" de las misma la "lucha contra el terrorismo" y supuestas acciones "ilegales" de la oposición política en los países y con frecuencia su práctica queda en la impunidad. Miles y miles de personas han desaparecido durante enfrentamientos políticos y períodos de represión. En Venezuela han ocurrido a lo largo de nuestra historia, y en el siglo XX fueron numerosas y frecuentes en los tiempos del Gomecismo, así como durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en los gobiernos de la IV República y no escapa el país de este flagelo a partir de la segunda década del Siglo XXI y en la actualidad (2024), como lo reflejan casos de detenciones secretas de opositores y de luchadores sociales, bien sea bajo una modalidad de duración temporal (secuestros de Estado) o permanentes (en realidad asesinatos). Ninguna revolución puede seguirlo siendo si se practican estos métodos que, en definitiva, son de por sí contrarrevolucionarios y completamente ajenos al verdadero ideario socialista y humanista.

Día Internacional del Tiburón Ballena, celebrado desde 2008, proclamado en la II Conferencia Internacional del Tiburón Ballena (en México), donde 40 países se comprometieron a poner todo su esfuerzo en protegerle y ayudar a que no se extinga, a consecuencia de la pesca ilegal, la contaminación de los mares, el tráfico de embarcaciones y el turismo no sostenible. Es el pez más grande del mundo; puede llegar a medir hasta 20 metros de longitud y pesar más de 34 toneladas. No es carnívoro, se alimenta principalmente de plancton, que son organismos diminutos suspendidos en el agua de mar (vegetales y animales) que recoge y filtra por medio de sus branquias.