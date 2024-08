Efemérides 29 de agosto: Día Internacional contra los Ensayos Nucleares - Ley de Nacionalización Petrolera (Venezuela, 1975)

Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Proclamado por la Organización de las Naciones Unidas desde 2009, aunque también hay agendas de organizaciones civiles contra el armamento nuclear. En 1945 se dió el primer ensayo nuclear en el desierto de Alamogordo, Estados Unidos. Se estima que desde entonces se han realizado más de 2000 pruebas nucleares en todo el mundo, cuyos daños al ambiente y los ecosistemas, así como a poblaciones no son reportados por los responsables de tales experimentos bélicos. Un ensayo nuclear consiste en la detonación de un arma nuclear con fines experimentales, aunque también se han utilizado tales detonaciones con otros fines, que incluso provocan ciertos movimientos sísmicos. Se estima, que donde quiera que se practiquen, los ensayos nucleares tienen importantes o graves consecuencias a corto, mediano o largo plazo, de manera inmediata o incluso retardada sobre la naturaleza. La supervivencia sigue siendo amenazada por el cúmulo de armas nucleares, las centrales nucleares que las producen y las pruebas bajo tierra y en la atmósfera. Lo que significan las armas nucleares y las demostraciones nucleares, junto con los accidentes de fuga de radiación, han sido demostrados de manera fatal en muchas ocasiones. Tomando en cuenta esto, en 2009, la Asamblea General de la ONU aprobó por unanimidad la resolución 64/35 declarando el 29 de agosto Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Sin embargo, el mismo organismo mundial que la aprueba, está influido de manera que a veces es determinante, precisamente por las grandes potencias nucleares, que hasta tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad. La resolución, propuesta por la República de Kazajstán, conmemora la clausura del polígono de ensayos nucleares de Semipalatinsk ese día de agosto en 1991. En 2010 se celebró por primera vez el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares con diversas actividades e informaciones en los medios de comunicación, pero que no son precisamente eventos masivos, aunque a veces se producen importantes manifestaciones en algunas ciudades del mundo en estas fechas. Mientras se realizan estas actividades y eventos para concienciar y educar en contra de las armas nucleares, las grandes potencias militares (económicas y políticas) siguen su propia lógica en la disputa geopolítica y los conflictos bélicos, aunque no se usen como en Hiroshima las bombas atómicas, involucran a veces a plantas nucleares con elevado riesgo, como está sucediendo ahora en Ucrania. Desde 2014 la ONU promueve la terminación total de los ensayos y las pruebas nucleares, por lo que ha decretado el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, que se celebra el 26 de septiembre. A pesar de esto, aún no entra en vigor el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, que data de 1996, que no ha sido ratificado por 8 países con capacidad nuclear, que todavía no lo reconocen, entre los que se encuentran las dos grandes potencias China y Estados Unidos, pero también Egipto, Irán, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte. Más, una cosa es reconocer un tratado y otra respetarlo y cumplirlo plenamente. Incorporarse al activismo antinuclear en este día y otros días es una práctica necesaria para defender el planeta... Porque... ¡No hay planeta B!