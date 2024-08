Efemérides 25 de agosto: Semana Mundial del Agua - Stalin ejecuta a Zinóviev, Kámenev y otros revolucionarios rusos (1936)

Se inicia la Semana Internacional del Agua 2024 (del 25 al 29 de agosto). Su lema este año (2024) es "Superar Fronteras: agua para un futuro pacífico y sostenible". En la semana, que va desde el 25 al 29 de agosto, se estarán realizando actividades en línea y de manera presencial, como conferencias y reuniones en torno a temas relacionados con el el agua. El sitio de referencia es el Stockholm City Conference Centre, ubicado en el centro de Estocolmo, Suecia. Se trata de una celebtración que está conectada con el Día Mundial del Agua, que es el 22 de marzo. En ambos eventos se busca contribuir a resolver los problemas en el ciclo del agua y su disponibilidad para los ecosistemas y para la población humana. En 2015, los países del mundo se comprometieron a alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 como parte de la Agenda 2030, según el cual, para 2030, todos pueden gestionar el agua y el saneamiento de manera segura. No parece que vayamos realmente en esa dirección a juzgar por los trastornos que estamos viendo en los ciclos del agua y la merma de algunos reservorios, en contraste con las mega inundaciones que están sucediendo a medida que avanzan los efectos del cambio climático por el calentamiento global del planeta, en el que influye considerablemente la actividad humana y el modo de producción, aparte de la constatación de los alcances de los distintos tipos de contaminación que afectan a este recurso vital, desde el derrame de combustibles y los desechos de grandes plantas industriales, hasta la diseminación de resíduos plásticos y microplásticos. Tenemos una economía capitalista global que es una gran amenaza para la "salud" y disponibilidad del agua.

Día Mundial del Cuidado de la Piel , con el que se pretende concienciar sobre la importancia de cuidar el órgano más grande de nuestro cuerpo. Tener la piel en buen estado mejora el bienestar y el estado de ánimo de las personas a cualquier edad. Es importante establecer una rutina diaria de cuidado de la piel, y no solamente acordarse de ella cuando se observa algún cambio o malestar.

En 1930, nace en la ciudad de Edimburgo el actor escocés y productor Sean Connery, ganador de un premio Óscar, dos BAFTA y tres Globo de Oro . Es uno de los actores que encarnó al personaje de James Bond en la saga de filmes sobre el agente secreto 007. Filmó más de 70 películas. En 1962 se consagró con Dr. No, la primera película de la serie de James Bond. Personificó a 007 hasta 1966, regresó para una película más en 1971 y luego en 1983 con "Nunca digas nunca jamás", hecha por fuera de la saga oficial del agente secreto.

Muere Truman Capote (1984), literato y periodista estadounidense, autor de la novela Breakfast at Tiffany's (Desayuno en Tiffany's) (1958) y de la novela-documento In Cold Blood (A sangre fría) (1966) considerada como una inciadora del género "no ficción".