Efemérides 5 de Julio: Independencia de Venezuela - Muere Josefa Camejo en 1862, y en 2016 el guitarrista Alirio Díaz

En 2015, el "No" arrasa en el referéndum realizado en Grecia, pronunciándose el pueblo contra la propuesta de los acreedores (la Troika) con medidas de austeridad y el tratamiento de la deuda externa. El 'sí' pedido por la oposición y los gobiernos de la UE, no llegó al 39 % mientras que el "No" superó el 61 %. Sin embargo el presidente griego Tsipras "se echó para atrás" o "arrugó", quedando mal con la voluntad popular expresada. La Troika "supervisa" a los países con graves problemas económicos que reciben préstamos financieros de la UE y el FMI. Está constituida por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).