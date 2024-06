Efemérides 1 de Junio: Lactancia, infancia, madres y padres, arrecífes... fuentes de vida

Mes Mundial de la Esterilidad. La esterilidad en una pareja no permite lograr un embarazo, habiéndolo intentado por lo menos durante un año. A veces, aunque la mujer no sea precisamente estéril, en el sentido de no poder concebir, y logra quedar embarazada, puede padecer abortos espontáneos o presenta problemas repetidos y persistentes que no le permiten culminar el embarazo. Se estima que una de cada 4 parejas en edad reproductiva padecen problemas relacionados con la infertilidad (primaria o secundaria). En esta fecha se promueve la investigación y la información sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento de la infertilidad. Actualmente hay sistemas de fecundación in-vitro, pero aún no es fácil que estén al alcance de personas con escasos recursos económicos.