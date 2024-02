Efemérides del 29 de Febrero: Día Mundial de las Enfermedades Raras

El Día Mundial de las Enfermedades Raras se celebra el último día del mes de febrero, desde el año 2008. Pero al ser este año bisiesto, la fecha cayó un 29 y no el 28 como suele suceder en los años ordinarios. Esto se consideró como simbólico de la "rareza". El objetivo de la conmemoración, es crear conciencia y ayudar a todas las personas que padecen alguna enfermedad del tipo de las denominadas "raras", a obtener el debido diagnóstico y tratamiento para garantizarles las mejores condiciones de vida posibles. Las enfermedades raras son patologías o trastornos poco frecuentes, que afectan a un porcentaje reducido de la población y que, por lo general, tienen un componente genético. Pero su escasa frecuencia no impide que al sumar la cantidad de gente que las padece se puedan acumular millones de habitantes del mundo, por lo que su visibilización es muy importante para promover que sean debidamente investigadas y atendidas. Aunque anunciamos el Día de las Enfermedades Raras con las efemérides de ayer por ser día 28 de febrero, no reparamos en que al ser éste un año bisiesto el último día del mes sería el 29. Por eso repetimos la efeméride hoy. Ocurrió mucho, por cierto, este error y hasta la consulta de la Inteligencia Artificial nos jugó una "mala pasada".